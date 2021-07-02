Гены стройности существуют, утверждают ученые, обнаружившие 16 генетических вариантов, связанных с ожирением

"16 редких генетических вариантов могут защищать людей от ожирения, утверждается в новом исследовании. Ученые провели "полное секвенирование экзома" - обширный генетический тест, в котором рассматриваются одновременно тысячи генов - на выборке из более чем 645 тыс. человек", - передает Daily Mail.

"Они выявили 16 вариантов, которые влияют на индекс массы тела (ИМТ), стандартный показатель для определения того, имеют ли люди нормальный вес, избыточный вес или ожирение. Редкие генетические мутации в одном из генов под названием GPR75 связывают с защитой от ожирения. Люди, у которых была хотя бы одна неактивная копия GPR75, весили примерно на 12 фунтов (5,4 кг) меньше и имели на 54% меньший риск ожирения, чем люди без этой мутации (...)", - говорится в статье.

(...) "Ожирение связывают с множеством заболеваний человека, включая диабет, рак и болезни сердца", - напоминает газета.

"Исследование было проведено учеными из Regeneron, нью-йоркской биотехнологической фирмы. "Обнаружение защитных генетических сверхвозможностей, таких как ген GPR75, дает надежду на борьбу с глобальными проблемами здравоохранения, такими сложными и распространенными, как ожирение", - указал Джордж Д. Янкопулос, президент и главный научный сотрудник Regeneron.

"Обнаружение защитных мутаций позволит нам полностью раскрыть потенциал генетической медицины", - полагает он.

"ИМТ - это показатель количества жира в организме, основанный на соотношении вашего веса и роста. Если у вас ИМТ 30 или более, вы страдаете ожирением. Уже известно, что жировые отложения зачастую являются "наследуемой чертой" и что в энергетическом балансе и регулировании жировых отложений важную роль играют генетические факторы. Но как гены и редкие варианты кодирования могут предрасполагать или защищать людей от ожирения, понятно не до конца. Понимание этого может открыть путь к разработке безопасных и эффективных терапевтических стратегий для лечения ожирения", - говорится в статье.

"Для своего исследования команда секвенировала экзомы 645 626 человек из Великобритании, США и Мексики. Экзом - это часть ДНК, которая содержит 22 тыс. генов человека. Он представляет только 1% генома, но содержит большую часть ключевой информации для диагностики наследственных заболеваний, - поясняет издание. - GPR75 (...) был обнаружен примерно у четырех из каждых 10 тыс. секвенированных людей. Он продемонстрировал самую сильную связь со снижением ИМТ из всех 16 вариантов, отмечается в исследовании Regeneron".

"Исследователи подтвердили это открытие на мышах, которые были генетически модифицированы - у них были изъяты копий гена GPR75. Такие мыши набрали на 44% меньше веса, чем мыши без мутации, хотя обе группы держали на диете с высоким содержанием жиров".

Исследование было опубликовано в журнале Science, говорится в статье. (...)

"Недавние исследования показали, что 1,9 млрд взрослых людей во всем мире имеют избыточный вес (с ИМТ от 25 до 29,9) и 650 млн человек страдают ожирением (с ИМТ 30 и более). По данным ВОЗ, из-за избыточного веса или ожирения ежегодно умирает около 2,8 млн человек", - заключает газета.

Также предполагается, что к 2030 году около 57% взрослого населения мира будет иметь избыточный вес или ожирение.