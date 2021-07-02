Фрукты утром, молоко вечером: исследование показало, как выглядит идеальный план питания

"Здоровое питание положительно влияет на наше здоровье. Но, по всей видимости, важно не только то, что мы едим. Как показало исследование, время суток, в которое мы употребляем определенные продукты, также играет свою роль", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Об этом свидетельствует новое исследование из Китая, которое недавно было опубликовано в журнале Journal of the American Heart Association и впервые связало время суток и тип питания. Для этого китайские ученые из Университета Харбина изучили ежедневные пищевые привычки более 21,5 тыс. американцев старше 30 лет. Данные были получены в рамках национальной программы социального исследования (NHANES), в которой отслеживались пищевые привычки участников с 2003 по 2014 год".

"Китайские исследователи сфокусировали свое внимание на типе продуктов, которые участники ели на завтрак, обед и ужин: состояли ли эти блюда в основном из фруктов или овощей, или же они больше соответствовали западному образу жизни с большим количеством обработанных зерновых или крахмалистых продуктов, а также гидрогенизированных жиров и соленого мяса".

"Китайские исследователи также разделили пищевые привычки участников на группы в зависимости от вида перекусов, которые они употребляли после завтрака, обеда и ужина, и проанализировали, состояли ли эти перекусы в основном из обработанных зерновых (хлеб и другая выпечка), крахмалистых продуктов, таких как картофель, фруктов или молочных продуктов", - говорится в статье.

"Затем исследователи сопоставили эти пищевые привычки с количеством смертей, произошедших в группе участников до 2015 года: 676 человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний и 476 - от рака".

"Они обнаружили, что участники, которые ели на обед больше фруктов, в целом имели более низкий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - в отличие от участников, обед которых был более "западным", - отмечает издание.

"Те, кто употреблял овощи вечером, имели в целом более низкий риск заболеваний и смерти от рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний".

"Что касается ежедневных перекусов, то ученые выяснили, что в группе людей, употреблявших фрукты после завтрака, также был ниже риск заболеваний и смерти от рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. То же самое касалось и тех, кто употреблял молочные продукты в качестве перекуса после ужина".

"В итоге ученые пришли к выводу, что употребление большего количества фруктов в обед и большего количества овощей и молочных продуктов вечером оказывает наилучшее воздействие на организм", - пишет издание.

"При этом повышенное потребление обработанных зерновых, сыра, сахара и соленого мяса на обед, а также повышенное потребление продуктов, содержащих картофель и крахмал, после основных приемов пищи приводило к более высокому уровню сердечно-сосудистых заболеваний и, следовательно, к более высокой смертности. (...) Исследование показало, что фрукты лучше есть утром и в обед, а овощи - вечером. Молочные продукты, в свою очередь, лучше всего употреблять в качестве перекуса после ужина", - передает Focus.