Союзники укрепляют и координируют свои действия для войны в космосе

(...) "Внешняя среда там смертельна, маневры ограничены законами физики, свобода доступа обещана в договоре 1967 года... Однако космическое пространство становится таким же полем битвы, как и любое другое. Атака из космоса, в космосе или направленная на космические объекты против одного из членов Североатлантического альянса, может оправдать применение статьи 5 коалиции, которая предусматривает взаимную военную помощь между 30 членами НАТО", - пишет журналист Le Figaro Николя Барот.

"На фоне усиления космического соперничества между Западом, Россией и Китаем, если назвать только основных игроков, главы государств и правительств на своем последнем саммите в Брюсселе 14 июня разъяснили это предупреждение. Подобные атаки в космосе "представляют собой реальный вызов безопасности Североатлантического альянса, последствия которого могут угрожать процветанию, безопасности и стабильности государств и евроатлантической зоны. Они могут оказывать на современное общество такое же разрушительное воздействие, как и атака с применением обычных видов оружия", - предупредили в НАТО после определения космоса как одной из "операционных сред" Североатлантического альянса.

(...) "Такие действия, как атака на спутник, слежка за ним, глушение средств связи, использование каналов милитаризации внеатмосферного пространства, угрожают нарушить стратегический баланс. В течение долгого времени Запад, и в первую очередь Соединенные Штаты, удерживал там абсолютное превосходство, мирясь с зависимостью от России в отношении запуска пилотируемых космических полетов. Однако Россия, исторический противник НАТО, возобновила логику баланса сил и восстановила свой космический потенциал. Китай предпринял попытку наверстать упущенное, конкурируя с Соединенными Штатами. Несколько дней назад Пекин впервые отправил на свою новую орбитальную станцию трех "тайконавтов". Вашингтон наблюдал за этой операцией в гражданский и военный бинокли: доступ в космос открывает путь для обширного поля деятельности...", - указывает автор статьи.

"Перед лицом этой новой угрозы союзники укрепляют и координируют свои действия. В прошлом году Франция присоединилась к инициативе по сотрудничеству "Объединенные космические операции" (CSpO), в которой участвуют США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Германия. Этот форум во многом основан на логической схеме англосаксонской разведки "Пять глаз", позволяющей обмениваться информацией, необходимой для наблюдения за космосом", - пишет Le Figaro.

(...) "Перед лицом растущей угрозы европейцы не всегда скоординированно продвигаются вперед. Европейские страны успешно разработали гражданскую совместную деятельность и обладают реальным ноу-хау для функциональных или коммерческих космических приложений, при этом не все они сформулировали один и тот же военный подход", - указывает журналист.

"Франция, Германия, Италия, Бельгия и Швеция объединились в программе Musis, чтобы поделиться своими средствами и возможностями. Так, Швеция разрешила использование полярной станции Кируна для приема данных. Но между Францией и Германией увеличились осложнения. До сих пор Париж и Берлин сотрудничали в своих возможностях по наблюдению. Французы разработали новейшие спутники оптического мониторинга, такие как CSO, а немцы - систему спутников-радаров по программе SAR-Lupe. Но Германия тоже решила заняться оптикой. "Это создает дисбаланс", опасаются в вооруженных силах. Союз в космосе не препятствует конкуренции", - резюмирует Николя Барот.