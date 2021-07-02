Украина чувствует себя разочарованной Брюсселем и Вашингтоном

"Решение Америки не применять санкции к основным участникам "Северного потока - 2" и франко-германское предложение организовать саммит с Владимиром Путиным вызвали чувство горечи в Киеве", - пишет Le Monde.

"В среду, 30 июня, президент России Владимир Путин обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что "он отдал свою страну под полное внешнее управление". "Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже", - сказал глава Кремля в телешоу. Однако за последний месяц Украина почувствовала, как ветер опасно подул в другую сторону также в Европе и Соединенных Штатах. Единодушная поддержка, которой она пользовалась в отношении Москвы в апреле, когда у ее границ сосредоточились 100 тыс. российских военных, теперь пошатнулась", - говорится в статье.

"Первое тревожное предупреждение пришло из-за Атлантики. В конце мая Вашингтон решил отказаться от санкций против основных игроков "Северного потока - 2", газопровода, соединяющего Россию с Германией через Балтийское море, минуя Украину. Такой шаг, устраняющий существенное препятствие на пути его ввода в действие, стал тем более неожиданным, что Джо Байден начал свое президентство с проведения линии, враждебной газопроводу, как и его предшественники. Но отныне Соединенные Штаты стремятся наладить прагматичные и стабильные отношения с Россией, далекие от треволнений эпохи Трампа", - отмечает автор статьи.

"Соединенные Штаты также не хотят рисковать рассердить Германию, ключевую союзницу и сторонницу "Северного потока-2", когда они нуждаются в ней для того, чтобы попытаться сплотить Европу для проведения жесткой линии в отношении Китая, тем более, что газопровод уже готов на 95%. Поэтому Вашингтон и Берлин, решительно выступившие против его строительства при Дональде Трампе, сейчас играют в умиротворение", - указывает Венсан.

"Киев тяжело переживает такой шок. "Мы были крайне разочарованы", - объясняет один из представителей Министерства иностранных дел, где американское решение было воспринято как "предательство". (...) Берлин и Вашингтон в настоящее время обсуждают компенсационные меры для смягчения последствий завершения строительства газопровода, но украинские власти по-прежнему настроены скептически. "Как вы собираетесь компенсировать безопасность?" - подчеркивают в МИДе.

(...) "Через месяц после разочарования в связи с решением США по "Северному потоку - 2" Киев столкнулся с другим разочарованием. На этот раз удар нанесла европейская сторона. Вопреки всем ожиданиям, Германия и Франция 23 июня предложили возобновить диалог с Москвой, проведя саммит с российским президентом. Министр иностранных дел Украины, узнав об этой неожиданной инициативе из прессы, вздрогнул: "К сожалению, Россия не показала готовности изменить свою политику по отношению ни к Украине, ни к ЕС, и мы считаем, что идея возобновить саммиты напрасна", - раздраженно сказал Дмитрий Кулеба.

(...) "На Западе существует раскол между военными и политиками, - утверждает Алексей Арестович, советник Андрея Ермака, влиятельного руководителя Офиса президента. - С первыми у нас есть взаимопонимание, а вторые организуют политические маневры с Кремлем", - осуждающе говорит он, изобличая "политическое лицемерие" Европы и "различие между ценностями, которые она афиширует, и реальностью проводимой политики".

"Такое замечание вызывает улыбку у киевского политолога Константина Батозского. "Наши лидеры слишком наивны, - полагает он. - Проблема в том, что Украина слишком идеалистична в отношении Европы. Она видит в ней символ справедливости и достоинства, в то время как это прежде всего экономический рынок". Даже провалившееся франко-германское предложение способно было нанести ущерб. "Из-за этого очень важные для нас вопросы, такие как помощь в области безопасности со стороны наших партнеров и сближение с НАТО, могут быть отложены или даже отменены", - беспокоится Павел Климкин, бывший глава украинской дипломатии.

"За 7 лет конфликта бывшая советская республика уже привыкла к такого рода потрясениям. Она предостерегает своих американских и европейских собеседников: "У нас большой опыт в отношениях с русскими, - поясняют в МИД. - Они рассматривают приглашения к диалогу не как знак доброй воли, а как признак слабости и удобный момент продолжить добиваться своих целей. В том числе и новой агрессии против Украины".