2 июля 2021 г. Элиан Пелтьер | The New York Times Толпы на футбольных матчах Чемпионата Европы вызывают рост количества инфекций, сообщает ВОЗ "Толпы людей, собирающиеся на стадионах, в пабах и барах, чтобы посмотреть футбольные матчи Чемпионата Европы, вызвали рост числа случаев коронавируса в Европе, сообщила ВОЗ в четверг, что усиливает опасения по поводу новой волны, хотя кампании вакцинации достигли прогресса", - передает The New York Times. "Нам нужно смотреть не только на сами стадионы, - пояснила Кэтрин Смоллвуд, старший офицер по чрезвычайным ситуациям ВОЗ. - Нам нужно посмотреть, как люди туда добираются: едут ли они в больших, переполненных колоннах автобусов? И когда они покидают стадионы, идут ли они в переполненные бары и пабы, чтобы посмотреть матчи?" "В Шотландии, согласно National Health Scotland, у более чем 2 тыс. человек оказался положительный тест на коронавирус после просмотра игры Евро-2020 на стадионе, в фан-зоне или в пабе (почти две трети этих случаев были связаны с игрой в Лондоне в середине июня). По крайней мере, 120 болельщиков из Финляндии заразились после поездки в Россию, в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть игру своей команды". "После месяцев ограничений, связанных с коронавирусом, и перенесения чемпионата Европы на год футбольные фанаты с нетерпением ждали возможности пересечь границы, чтобы посмотреть игры лично. Финские туристы посетили игры в России, французские болельщики побывали в Румынии, а валлийские болельщики поддержали свою команду в Нидерландах. В таких странах, как Бельгия, Великобритания и Франция, бары открылись всего за несколько недель до начала турнира", - говорится в статье. "Но с учетом того, что в большинстве европейских стран полностью вакцинировано менее трети населения, риски высоки. Эксперты говорят, что слабые ограничения на поездки на чемпионат по футболу могут иметь серьезные последствия, которые проявятся позже летом или осенью", - отмечает газета. (...) Источник: The New York Times