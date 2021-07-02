Маас предостерегает от экономической изоляции России

"Министр иностранных дел Германии Хайко Маас находится с визитом в Польше. На критику принимающей стороны в адрес газопровода "Северный поток-2" он ответил предостережением: изолировать Россию, по его словам, "неправильно и опасно", - передает немецкий журнал Der Spiegel.

"Если одновременно изолировать и Китай, то это заставит две страны все больше сближаться друг с другом и создаст крупнейшую экономическую зону в мире, сказал Маас в четверг после переговоров со своим польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве".

"Это не только неправильно, но и опасно - в том числе и для наших интересов безопасности в Европе, - заявил Маас. - И поэтому мы не считаем, что это правильная стратегия".

"Рау, в свою очередь, подтвердил, что Польша выступает против проекта. Он вызывает дефицит безопасности в регионе, сказал политик".

"При этом главный союзник европейских противников газопровода - США - теперь, похоже, по большей части смирился с завершением строительства двух ниток трубопровода. В настоящее время между США и Германией ведутся переговоры о том, как смягчить экономические последствия "Северного потока-2" для Украины", - говорится в статье.

"В настоящее время мы обсуждаем с федеральным правительством ряд возможных шагов для обеспечения того, чтобы трубопровод не стал инструментом шантажа", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в недавнем интервью Der Spiegel".

"Я ожидаю, что мы договоримся о шагах, которые позволят предотвратить или, по крайней мере, смягчить потенциальный ущерб от трубопровода. Мы приостановили санкции, но приостановку можно аннулировать", - заявил он. Экономические и стратегические интересы Украины, сказал Блинкен, должны соблюдаться", - передает издание.