Дважды вакцинированы и все равно умерли

"Почти половина из умерших от Covid-19, заразившихся дельта-вариантом вируса в Англии, уже были дважды вакцинированы. Что это говорит об эффективности вакцины - и почему это все-таки не повод для паники?", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Почти половина людей, умерших от дельта-варианта коронавируса, а именно 50 человек из 117, уже были полностью вакцинированы, сообщило несколько дней назад агентство по общественному здравоохранению Англии Public Health England, - передает издание. - Неужели прививки неэффективны?".

"Вполне логично, что среди людей, которые в настоящее время заражаются новым вариантом коронавируса в Великобритании и Германии, есть значительная часть тех, кто был вакцинирован. "Сообщения типа "40% всех новых умерших от коронавируса были вакцинированы" похожи на заявления "70% всех погибших в ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, - негодует в Twitter профессор статистики Кристоф Роте из Университета Мангейма. - Они намекают на проблему, когда на самом деле за этим стоит история успеха".

"Ведь если доля вакцинированных людей среди населения продолжает расти, то среди инфицированных и тех, у кого тяжелое течение болезни, будет все больше вакцинированных людей. Предположим, что уровень вакцинации в обществе составляет 100%. В этом случае все люди, которые все-таки умрут от коронавируса, будут дважды вакцинированными. Но в то же время абсолютное число смертей от коронавируса будет очень низким - как и уровень смертности после заражения", - поясняет издание.

"В целом известно: заразиться коронавирусом, со всеми его разновидностями, можно, несмотря на вакцинацию. В таком случае ученые говорят о прорывной инфекции. Ведь вакцинация не обеспечивает полной защиты. В отношении заболевания коронавирусной инфекцией любой степени тяжести - с симптомами от першения в горле до необходимости вентиляции легких - эффективность различных вакцин составляет от 66 до 95%. При этом они значительно лучше защищают от тяжелых форм заболевания", - говорится в статье.

"Агентство общественного здравоохранения Англии по-прежнему считает, что полная вакцинация предотвращает необходимость госпитализации на 94%, а вероятность летального исхода на 95% даже в случае с агрессивным дельта-вариантом, и при этом не делает различий между разными вакцинами. Это означает, что риск смерти или госпитализации после заражения дельта-вирусом у полностью вакцинированных снижается примерно до 5% по сравнению с невакцинированными, то есть в 20 раз. Но этот риск не равен нулю", - отмечает издание.

"Поэтому, пока циркулирует коронавирус, всегда будут люди, которые, несмотря на двукратную вакцинацию, инфицируются и затем серьезно заболевают; то есть, вероятно, они будут всегда. Среди этих умерших, вероятно, будет особенно много пожилых людей по двум причинам: во-первых, риск смерти от Covid-19 гораздо выше для людей в преклонном возрасте, чем для более молодых, и это касается и прорывных инфекций. А во-вторых, пожилые люди обычно не так хорошо реагируют на вакцинацию, как молодые. "С возрастом иммунная система теряет свою силу", - говорит Кристина Фальк, председательница Немецкого общества иммунологии. Вакцинация также часто не дает такого положительного результата для пациентов с раком, аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматизм, или после трансплантации органов, в случаях, когда людям приходится подавлять свою иммунную систему с помощью лекарств. Таким людям часто требуется третья прививка, чтобы сформировать хорошую иммунную защиту, говорит Фальк".

"Это означает, что 80-летний человек, который полностью вакцинирован, в конечном итоге имеет такой же риск, как и невакцинированный человек в возрасте около 50 лет", - пишут в британской газете Guardian Дэвид Шпигельхальтер из Винтонского центра коммуникации рисков и доказательств в Кембридже и Энтони Мастерс из Королевского статистического общества. По их словам, риск смерти 80-летнего человека от Covid-19 значительно снижается после вакцинации, но не исчезает. "Поэтому мы можем ожидать некоторых смертей", - пишут Шпигельхальтер и Мастерс. Но если говорить об отдельных возрастных группах, то, скорее всего, среди невакцинированных людей будет гораздо больше смертей, чем среди вакцинированных, считают исследователи".

"В США по состоянию на 21 июня полностью привиты были более 150 млн человек, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний. Тем не менее, за тот же период 4115 из этих людей заразились Sars-CoV-2 и впоследствии проходили лечение в больнице или умерли. Однако, несмотря на отчасти высокую заболеваемость коронавирусом в США, риск серьезного течения заболевания после вакцинации составил менее 0,003%", - пишет Süddeutsche Zeitung.