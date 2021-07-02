"Бракованный лидер"

"Во время "прямой линии" с гражданами Владимир Путин позиционирует себя в качестве "лидера" - на фоне того, как в стране растет количество заражений, а оппозиционеры подвергаются уголовному преследованию", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Оно могло бы пройти прекрасно - организованное в эту среду ежегодное мероприятие Владимира Путина, на котором президент России принимал вопросы от граждан, которые, разумеется, были тщательно отобраны заранее. Но, увы, есть этот чертов вирус. И здесь вывод для России таков: "Все коту под хвост". Хотя недостатка в вакцинах действительно нет, число случаев заражения коронавирусом стремительно растет - в очередной раз. Большая часть населения до сих пор упорно отказывается делать прививку. И это несмотря на введение принудительных мер и государственных приманок, например, возможности выиграть в лотерею и получить скромное денежное вознаграждение", - отмечает журналистка Барбара Эртель.

"Сомнительно, что Путин сможет воспрепятствовать этому широко распространенному скептицизму с помощью своей рекламы прививки и откровения о том, что он привился "Спутником". Ведь нежелание многих россиян пройти вакцинацию - это прежде всего вотум недоверия государству, а значит, не в последнюю очередь и самому Путину. Откуда здесь взяться доверию, если все знают, что официальные данные приукрашиваются? К тому же многие помнят первые дни пандемии, когда некоторые врачи и сотрудники больниц, говорившие неприятную правду, были уволены или даже умерли при странных обстоятельствах", - говорится в статье.

"Путин уже давно понял, что его нимб сильного "лидера" и гаранта стабильности уже не так велик. Чтобы распознать это, достаточно обратить внимание на то, о чем красноречиво умалчивалось во время "прямой линии". Такие темы, как оппозиция и гражданское общество, просто не поднимались. В то же время не проходит и дня, чтобы критики не подвергались уголовному преследованию и штрафам", - указывает издание.

"Причина очевидна. В середине сентября состоятся выборы в Госдуму, и кремлевская партия "Единая Россия" хочет получить значительное большинство голосов - не в последнюю очередь для того, чтобы продолжить переделывать Конституцию".

"Хотя государство уже провело необходимую подготовительную работу и на выборах осенью вряд ли будут представлены оппозиционеры, победа на выборах не предрешена. Рейтинги одобрения "Единой России" стремительно падают", - говорится в статье.

"На вопрос о том, относятся ли его самые большие достижения к прошлому или к будущему, Путин ответил, что его "главное достижение еще впереди". Учитывая тот факт, что он уже может оставаться на своем посту до 2036 года, для многих это, вероятно, прозвучало как угроза", - пишет TAZ.