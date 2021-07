2 июля 2021 г. Анжела Хаупт | The Washington Post Боди-шейм: как бороться с "всепроникающим чувством, что с вами что-то не так" "По словам Кэти Стурино, она провела 6 миллионов часов, желая уменьшить себя в размерах и исчезнуть, и примерно 850 лет, обдумывая, сколько упражнений ей нужно сделать, чтобы компенсировать поглощенные калории. (...) Стурино - автор книги "Разговор о теле", вышедшей в свет в мае и являющейся частично мемуарами, частично руководством по принятию тела. Стурино начала подвергать себя бодишеймингу (самоуничижению и критике своего тела и испытываемому в результате стыду) в юном возрасте: в возрасте 5 лет она была признана "самым тяжелым ребенком" в своем классе и десятилетиями чувствовала себя самым большим человеком в помещении", - пишет The Washington Post. "Всю свою сознательную жизнь она беспокоилась, что не влезет в кресло: в кинотеатре, в крошечных модных ресторанах, у стоматолога или в самолете. Но в возрасте за 30 у нее случился момент озарения. "Проблема не в моем теле", - осознала она. Потрясающая идея после целой жизни, в течение которой ей казалось, что с ней что-то не так, и что ее размер определяет ее ценность", - говорится в статье. "Почему многие из нас, такие как Стурино, ведут такой негативный разговор с самими собой? И что мы можем с этим поделать, особенно когда выходим из глобальной пандемии, во время которой многие из нас прибавили в весе? Нина Савель-Роклин, психоаналитик из Лос-Анджелеса, специализирующаяся на вопросах питания, веса и образа тела, говорит, что многим американцам трудно не усвоить "всепроникающее ощущение, что с вами что-то не так", учитывая почти постоянный поток токсичных месседжей в нашей культуре, большая часть которых связана с многомиллиардной индустрией похудения. (...) По словам Савель-Роклин, самоуничижение - это деструктивное мышление. "Между нами и нашими телами возникает раскол, который происходит, когда мы стыдимся своего тела: "Я против своего тела, мне нужно привести свое тело в форму, мне нужно изменить свое тело". И это несовместимо с чувством благополучия". "Джанет Томияма, профессор-ассистент психологии здоровья Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, говорит, что некоторые специалисты по медицинской этике считают, что фэтшейминг может использоваться, чтобы мотивировать людей к похудению. Идея состоит в том, что это дает "волшебный пендель", чтобы больше тренироваться и лучше питаться, но ее исследования указывают, что в действительности все наоборот. "Мы знаем, что люди, испытывающие бодишейминг, подвергаются гораздо более высокому риску как депрессии, так и тревожных расстройств, - говорит она. - Несложно понять, как плохое отношение к себе может привести к более серьезным эмоциональным расстройствам", - говорится в статье. (...) Издание дает несколько советов о том, как начать работать над принятием своего тела. Развивайте любопытство и сострадание. В следующий раз, когда вы начнете критиковать себя, "сделайте паузу на доли секунды, отстранитесь и задайте себе вопрос, откуда все это идет", - предлагает Дженни Вейнар, лицензированный клинический социальный работник и терапевт из Филадельфии, специализирующаяся на расстройствах пищевого поведения и образе тела. Чей голос вы слышите? "Этот может быть голос кого-то конкретного в вашей жизни, например, опекуна или партнера, или это может быть просто мужской взгляд или патриархальная идея, - говорит она. - Но если начать дистанцироваться от этого голоса, это помогает нам осознать, что это не я, это что-то, что я усвоил - и если я смог научиться этому, я смогу и разучиться". (...) Запишите все, что ваше тело делает для вас. Рейген Честейн, фэт-активистка из Лос-Анджелеса, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса как самая тяжелая женщина, завершившая марафон, долгое время злилась на свое тело за то, что оно не выглядело как обработанная в фотошопе фотография в интернете. Затем она поняла, что не потратила ни минуты на то, чтобы поблагодарить свое тело за все, что оно может. "Я просто перечисляла все, что могла придумать, что мое тело делало для меня, - рассказывает она. - Вплоть до самых мелких деталей типа дыхания, моргания и переработки отходов, но также возможности улыбаться и обниматься". В дальнейшем каждый раз, когда к ней приходили негативные мысли о своем теле, она заменяла их каким-то пунктом из своего списка благодарностей. "(...) За несколько месяцев это коренным образом изменило мои отношения с телом", - отмечает она. Скажите "нет". Один из любимых способов Стурино бороться с бодишеймингом - просто проорать "нет!" у себя в голове. Если, например, вы стоите перед зеркалом и оплакиваете слишком широкие бедра, которые "разрушают" вашу жизнь, отрежьте эту мысль одним большим "нет". "Чтобы сломать эту привычку, нужно прекратить этот продолжающийся негативный диалог, - говорит Стурино (...). Боритесь с большим и жирным клеймом. Честейн вспоминает, как осознала, что десятилетиями боролась со своим телом из-за "жирофобии". Она решила, что вместо этого будет бороться с клеймом позора, связанным с весом, ради своего тела. "Жирофобия - это реальность, - говорит она. - Это не у нас в голове. Мы живем в мире, который утверждает, что чем ты тоньше, тем лучше". "В дополнение к тому, чтобы не заниматься бодишеймингом в отношении себя или кого-либо еще, спросите себя, какие предположения вы делаете о толстых людях, а затем разрушьте эти убеждения. (...) Расчистите шкаф. У Стурино было много того, что она называет "неудачными платьями" - очень дорогая одежда, почти не застегивающаяся на молнию. Она хранила их в течение долгого времени, надеясь, что в конечном итоге она в нее влезет, потому что мы часто живем с ощущением, что "наше нынешнее тело - временное", говорит она. Но каждый раз, когда вы видите в шкафу что-то, что вам больше не подходит, это может вызывать в вас мысль: "Мне нужно похудеть, нужно сесть на диету". Вместо этого отдайте кому-нибудь одежду, которая вам больше не подходит, и наполните свой шкаф вещами, которые вам нравятся и которые подходят вам в вашем текущем размере", - предлагает Стурино. Подумайте о том, чтобы обратиться к специалисту. Некоторые люди могут избавиться от стыда за свое тело самостоятельно; другим требуется работа с профессионалами (есть терапевты, специализирующиеся на вопросах образа тела). (...) Относитесь к себе так, как вы относились бы к другому. В следующий раз, когда вы обрушитесь с критикой на свой живот, руки или ноги, спросите себя: "А сказал бы я все это вслух другому человеку?" (...) Источник: The Washington Post