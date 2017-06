2 июня 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Несмотря на невероятные риски, молодые россияне стекаются к Алексею Навальному, самому жесткому критику Путина "Самый активный критик российского президента Владимира Путина Алексей Навальный проиграл судебное дело одному из богатейших людей России, Алишеру Усманову. Судья в Люблинском суде Москвы постановила, чтобы Навальный убрал из интернета свое сенсационное расследование, в котором он обвинил Усманова и премьер-министра Дмитрия Медведева в коррупции. Видеоролик на YouTube с английскими субтитрами собрал более 22 млн просмотров, и многие из тех, кто посмотрел его, поддерживают 40-летнего лидера оппозиции. Навальный заявил, что он не собирается подчиняться постановлению, и заверил своих последователей, что подаст апелляцию и выиграет дело", - пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. "Риск сам по себе, как представляется, привлекает некоторых молодых сторонников Навального. Впечатленные тем, что он постоянно проявляет смелость, молодые россияне по всей стране следуют за борцом с коррупцией, который, кажется, не боится тюремного срока, угроз физического насилия и даже худшего", - отмечает автор, напоминая о том, что другой лидер оппозиции, Борис Немцов, был застрелен под стенами Кремля. "Как только Навальный был отпущен из тюрьмы в прошлом месяце, он начал президентскую кампанию, хотя нет гарантии, что Кремль позволит ему составить конкуренцию Путину в 2018 году", - пишет Немцова. "Сейчас молодые активисты "Партии прогресса" во главе с Навальным и его "Фондом борьбы с коррупцией" открыли штаб-квартиры по всей России", - говорится в статье. "Смотрите, Навальный - всего лишь один из нас, любой из наших активистов может заменить его сегодня", - сказал Михаил Беседин, один из активистов партии Навального на Дальнем Востоке, в интервью The Daily Beast. Ранее в этом месяце Беседин, 25-летний инженер, открыл штаб-квартиру Навального в Хабаровске. "Когда я вышла из тюрьмы, проведя там чуть более суток, мой работодатель в модельном агентстве уволил меня, - говорит активистка партии Навального Ольга Точеная из Махачкалы. - Мои родители получают звонки с угрозами из московской ФСБ, но я по-прежнему собираюсь участвовать в кампании Навального, потому что, если он станет нашим следующим президентом, Россия будет демократической и успешной страной". "На прошлой неделе группа активистов партии Навального побывала в Варшаве, где они встретились с ведущими политиками и обсудили нынешнюю политическую ситуацию в России", - сообщает издание. "Эти дети сильно меня впечатлили", - отмечает выступивший перед ними известный сатирик и журналист Виктор Шендерович. "Они приехали из разных регионов России; они сильно рискуют, поддерживая Навального, которого они все обожают, - говорит Шендерович. - Навальный - единственный активный [оппозиционный] политик в России, он обращает все эти скандалы в свою пользу, и сейчас растет доля российской элиты, которая надеется, что когда-нибудь Навальный что-то изменит". Источник: The Daily Beast