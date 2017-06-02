Германия будет возмущена после выборов в Бундестаг

После выборов в Бундестаг "Германия будет так же возмущена, как после турецкого референдума: там поймут, что довольно большая группа немецких избирателей с миграционным прошлым не любит либеральную демократию и проголосует за "Альтернативу для Германии" (АдГ)", пишет обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Николай Клименюк.

Более того, возмущение, как прогнозирует журналист, "окажется даже сильнее еще и потому, что это будет самая крупная группа переселенцев, обладающих избирательным правом, и их голоса отразятся на результатах выборов".

Так, по оценкам Федерального центра политического образования (BPB), бывшие граждане Советского Союза и их дети, рожденные уже в Германии, составляют минимум 3% от общего числа избирателей в Германии. На выборах в ландтаги в Берлине, федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг АдГ получила рекордные результаты - порой более 40% - в тех районах, где проживают бывшие советские граждане. "Конечно, сейчас никто не может спрогнозировать, сколько голосов АдГ получит на выборах в Бундестаг. Но их будет немало, так как на сегодняшний день АдГ является единственной партией, которая проявляет интерес к этой категории граждан", - констатирует Клименюк.

Между тем ранее переселенцы из СССР долгое время голосовали по большей части за "Христианско-демократический союз" (ХДС) из консервативных соображений, а также потому, что они были благодарны правительству канцлера Гельмута Коля за их так называемое возвращение в Германию. Но сейчас правительство Коля стало историей, а партия уже не настолько консервативна. ХДС практически отказался от русскоязычных избирателей, добавляет издание.