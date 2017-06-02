После визита к Путину Тиллерсон пренебрежительно обошелся с высокопоставленным официальным лицом ЕС

После визита президента Трампа в Европу трансантлантические отношения еще более ухудшились, полагает The Foreign Policy. "Но за закрытыми дверями трения начались намного раньше, в том числе была нанесена заметная обида одной из высокопоставленных фигур в Евросоюзе", - пишет обозреватель Робби Греймер.

По словам многочисленных источников, близко знакомых с инцидентом, после того, как госсекретарь США Тиллерсон в апреле посетил Россию, его секретариат ответил отказом на просьбу о беседе с Федерикой Могерини, верховным представителем ЕС по внешней политике.

По данным издания, сотрудники Могерини обратились с просьбой в секретариат Тиллерсона после его визита в Москву и до того, как 24 апреля Могерини встретилась с главой МИД РФ Лавровым. "Союзникам хотелось получить информацию о встрече напрямую у Тиллерсона, но он "был недоступен" для выполнения просьбы Могерини, многократно подтвердили нашему изданию источники", - пишет автор.

"Это ее по-настоящему взбесило", - сказал один из них.

"Это настоящий ляп, - сказал изданию другой источник, близкий к Могерини. - Нельзя так обращаться с Могерини".

По словам источников, секретариат Тиллерсона предложил Могерини встретиться с Брайаном Хуком, директором Госдепартамента по политическому планированию. Автор комментирует: "Хук имеет значительное влияние в Госдепартаменте при Тиллерсоне, но в иерархии он на несколько ступеней ниже, чем госсекретарь".

Могерини отказалась от этого предложения.

Со своей стороны, некий чиновник ЕС, пожелавший сохранить анонимность, сказал, что Могерини никогда не поступал официальный отказ Тиллерсона от разговора. Чиновник также сказал, что Могерини и Хук никогда не разговаривали между собой. "Значит, никакого инцидента нет", - заключил он.

Чиновники предполагают, что, возможно, это была всего лишь проблема с графиком. "Но подобные сложности с коммуникацией слишком уж часто происходят в Госдепартаменте Тиллерсона, страдающем от нехватки кадров", - утверждает издание. Белый дом до сих пор не назначил ни помощника госсекретаря по делам Европы, ни полпредов США в НАТО и ЕС.

"Тут уже закономерность: налицо неспособность справиться с логистикой назначений встреч, - сказал источник, близкий к Могерини. - В администрации нет никого, кто брал бы на себя эти задачи".

"Европейцы гадают: "Не может быть, что это прямой удар по нам, - или так и есть? На что он указывает - на нехватку кадров, на некомпетентность... Либо это было сделано нарочно?" - говорит неназванный бывший американский чиновник, комментируя историю с Могерини.

В этой связи издание напоминает, что Трамп взял воинственный тон в отношениях с ЕС - например, через Twitter дал толчок к публичной ссоре с Германией на тему торговли.