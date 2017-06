2 июня 2017 г. Кэтрин Хилл | Financial Times Один из главных советников Путина предлагает приватизировать российскую нефтяную отрасль "Один из главных советников российского президента Владимира Путина призвал к полной приватизации нефтяной отрасли страны, выведя на новый уровень все более горячие споры о реформах, которые давно откладываются", - сообщает Кэтрин Хилл в Financial Times. "Нефтяной сектор весь должен быть приватизирован в ближайшие 7-8 лет. Не нужно нам сегодня государственных компаний", - сказал Алексей Кудрин, бывший министр финансов РФ и заместитель председателя Экономического совета при президенте России. "Он заявил, что любая приватизация должна быть открыта для иностранных инвесторов, и добавил, что государственная собственность приносит российским нефтяным компаниям скорее вред, чем пользу", - передает Хилл. "Предложение Кудрина привлекает внимание к ожесточенным спорам советников Путина в преддверии президентских выборов будущего года, в результате которых он, как ожидается, обеспечит себе еще один срок. Кроме того, оно делает Кудрина непосредственным противником могущественных глав российских государственных добывающих компаний, в частности Игоря Сечина - генерального директора нефтяной группы "Роснефть", - говорится в статье. "Это еще наше родимое пятно, что мы не сократили государственную экономику, а в некоторых случаях даже стали возвращаться к этому", - сказал Кудрин. Источник: Financial Times