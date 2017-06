2 июня 2017 г. Эндрю Бирн | Financial Times Черногория узнает цену вступления в НАТО "Миодраг Вукович знал, что решение Черногории вступить в НАТО разозлит Москву, но не ожидал, что из-за этого он окажется в российской камере. Депутат парламента от правящей партии Черногории заявил, что он был задержан в воскресенье полицией в московском аэропорту "Домодедово", когда ожидал рейс в Белоруссию, потом его продержали без еды и воды восемь часов, после чего депортировали", - пишет Financial Times. "Это однозначно была месть", - сказал он об этом инциденте. "Бывшая югославская республика сейчас подсчитывает убытки от того, что она становится 29-м членом альянса. На прошлой неделе саммит НАТО в Бельгии дал добро на вступление, окончательное решение будет утверждено 5 июня", - говорится в статье. В предвидении этого события Кремль в апреле ввел эмбарго на черногорские вина, экспорт которых в прошлом году составил 10 млн бутылок, - якобы из санитарных соображений. В том же месяце Россия опубликовала брошюру, направленную на подрыв туристической индустрии Черногории, которая сильно зависит от гостей из России, сообщает корреспондент. "В Черногории отмечается всплеск антироссийской истерии", - заявила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова. "Некоторые опасаются последствий не только для туризма, но и для других секторов экономики. Одним из признаков нарастающей напряженности стал иск Олега Дерипаски, поданный в международный арбитражный суд в Вене: российский миллиардер, инвестировавший в крупнейший алюминиевый завод Черногории в 2005 году, обвиняет черногорское правительство в незаконном присвоении инвестиций, хотя причины этого скандала предшествуют проблемам с НАТО", - говорится в статье. Александр Хргиан, адвокат, возглавляющий российскую диаспору в Черногории, сохраняет оптимизм и утверждает, что для россиян эта страна "по-прежнему чудесна". "Однако он признает, что получил ряд звонков от потенциальных российских инвесторов и туристов, обеспокоенных растущей напряженностью", - передает корреспондент. Премьер-министр Черногории Душко Маркович настаивает на том, что страна не откажется ни от своей приверженности НАТО, ни от планов интеграции с Западом, какой бы ни была цена. "Мы готовы к любому решению [Москвы], - сказал он журналистам. - Ничто не заставит нас свернуть с пути, который мы выбрали". Источник: Financial Times