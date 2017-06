2 июня 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Кибердобровольцы Кремля Отринув прежние безоговорочные опровержения, Путин допустил в четверг, что "патриотически настроенные" российские хакеры могли в частном порядке участвовать в кибератаках, вмешиваясь в выборы в США. Сначала были "зеленые человечки" в Крыму, потом - "военные в отпуске" в Донбассе, теперь - "патриотичные хакеры", пишут СМИ. Российский президент выстраивает линию обороны в свете американских расследований или поощряет "усердных помощников"? Отказавшись от своих предыдущих безоговорочных опровержений, российский президент Владимир Путин допустил в четверг, что "патриотически настроенные" российские хакеры могли в частном порядке участвовать в прошлом году в кибератаках, являвшихся вмешательством в президентские выборы в США, пишет The New York Times. Путин сказал о возможности атак на голосование в зарубежных странах со стороны тех, кого он назвал вольными российскими патриотами, и уподобил хакеров художникам. По словам Путина, если "настроение хорошее", художники "встали с утра и занимаются тем, что картины рисуют". "Так же и хакеры. Они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях. Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают, правильную, в борьбу с теми, кто как бы плохо отзывается от России", - сказал Путин, по-видимому, ссылаясь на Хиллари Клинтон", - пишет американский журналист. "Возможно, обеспокоенный тем, что по мере углубления расследований станут известны данные о том, что российское государство или, по крайней мере, россияне точно имели отношение к хакерским атакам, Путин, кажется, выстраивает линию превентивной обороны, как уже делал Кремль, когда стало сложно откровенно отрицать тайную отправку российских войск на Украину в 2014 году и в Сирию в конце 2015 года", - пишет Хиггинс. Граница между действиями государства и частных лиц в России зачастую размыта, указывает автор. Это обеспечивает правдоподобность опровержению действий, с которыми Кремль не хочет публично себя связывать. "Мастер мутить воду и создавать путаницу, Путин выдвинул ряд альтернативных теорий, которые могут помочь Москве противостоять любым твердым доказательствам, которые могут появиться относительно того, что след ведет в Россию", - пишет журналист. Заявив, что с помощью современных технологий можно легко создать ложный след, Путин сказал: "Могу себе представить и такой вариант, что специально кто-то делает, выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации". "В начале 2014 года у крымских аванпостов начали появляться "зеленые человечки" - нерегулярные военизированные силы", - пишет в The Daily Beast американский эксперт Клинт Уоттс. "Путин утверждал, что эти замаскированные войска - пророссийские местные силы самообороны, коренные жители Украины, симпатизирующие Кремлю. Но в недавней разоблачительной статье Майк Мариани разъяснил, как "Кремль тщательно срежиссировал изощренный политический спектакль (...). Этот спектакль называется по-русски dramaturgia - театральное искусство", - говорится в статье. И вот теперь "Путин внес коррективы в свои прежние высказывания, в которых он отказывался признать, что россияне, возможно, вмешались в выборы в США в 2016 году". "Это похоже на попытки напустить туман в Крыму, - пишет Уоттс. - Путин сказал, что россияне, которые "настроены патриотически", возможно, совершили кибератаки". Уоттс комментирует: "Этот ответ - повторение российской модели поведения: умолчание о причастности России, чтобы была "возможность правдоподобно отрицать" то, что касается ответственности Кремля. И локально в Крыму, и в интернете, в соцсетях dramaturgia России призвана замаскировать открытые действия правительства под народный национализм". Уоттс пересказывает свою статью (в соавторстве с Эндрю Уейсбёрдом) о том, как Россия составила фейковую новость о теракте на авиабазе США в турецком Инджирлике. Кремль сотворил аналог "кибернетических зеленых человечков", создавая аккаунты, которые кажутся аккаунтами простых американцев, и усиливая резонанс с помощью автоматических ботов. "Россия подбирает этим скрытым ботам и персонажам пары из числа реальных людей и СМИ, физически находящихся вне России, которые фонтанируют российской пропагандой и продвигают ее", - утверждает автор. "Как я отметил недавно в своих показаниях в подкомитете по кибербезопасности сенатского комитета по делам вооруженных сил, Кремль обхаживает "полезных дураков", которые непреднамеренно продвигают российскую позицию, и вербует "попутчиков" - своих единомышленников, сознательных сторонников Путина - среди населения зарубежных стран, чтобы приблизить цели России и укрепить их легитимность", - продолжает автор. Эксперт полагает: "Кремль с самого начала готовился к тому, что будет пойман с поличным, и заготовил ответы". В ближайшие месяцы расследования российского вмешательства в выборы в США только активизируются, и "Путин, похоже, ведет игру извне", говорится в статье. "Что он попытается сделать своими высказываниями - смягчить трения либо вновь посодействовать активным мерам, чтобы подстегнуть конфликт в политической жизни США? Мы не знаем, но мы можем быть уверены, что у него есть план. У Кремля всегда есть план - не то, что у Америки", - заключает Уоттс. "Сначала были "зеленые человечки" в Крыму, потом - "военные в отпуске" в Донбассе, а теперь - "патриотичные хакеры", которые вмешиваются в американскую предвыборную кампанию, потому что "в то утро они так проснулись", - пишет Анна Зафесова в итальянской La Stampa. "Мир Владимира Путина наполнен усердными помощниками, которых он не в состоянии контролировать", - говорится в статье. "Техника, используемая президентом, чтобы признать возможное российское участие в виртуальных войнах вокруг американских выборов, отработана: во-первых, это неправда ("Россия никогда этим не занимается"), это может быть фейком ("кто-то вставил там флешку с именем какого-то российского гражданина. В этом виртуальном мире может быть все, что угодно") - но хакеры как частные граждане могли действовать сами по себе против тех, "кто плохо отзывается о России". "Если в Крыму, - продолжает журналистка, - Путин сам признал, что "военные без опознавательных знаков" были россиянами, то в Донбассе, по официальной версии, по-прежнему речь идет о "добровольцах", которые сражались в свободное время, включая генералов, которые отправились в отпуск, прихватив десятки танков. С "патриотичными хакерами" история менее явная". Автор напоминает, что "фабрика троллей" в Санкт-Петербурге, "нанимавшая продажных полемистов в соцсетях", "принадлежала ООО "Интернет-исследования", которое было связано с Евгением Пригожиным", известным как "повар Путина". Затем Зафесова затрагивает историю "загадочного" подполковника запаса Дмитрий Уткина: "Военный с позывным Вагнер - еще один "усердный частник". "Тренировочная база "вагнеровцев" финансируется Министерством обороны России и снабжается холдингом Пригожина", - пишет журналистка. Также в материале говорится о Константине Малофееве, "православном банкире", который, по словам Зафесовой, "во время украинского кризиса наводнил Кремль меморандумами о необходимости аннексировать Крым, а многие русские, прибывшие в Донбасс для руководства сепаратистами, были его сотрудниками, включая печально известного Игоря Стрелкова". "Где здесь заканчивается частная сфера и начинается Российское государство, в этих случаях трудно сказать, - комментирует автор, - так же, как это сложно определить в России в целом, где деньги делаются при помощи власти, а люди добиваются власти, чтобы делать деньги. Путин мог бы сказать: "Государство - это я", - в том смысле, что политическая борьба часто идет не между властью и оппозицией, но между разными частями "коллективного Путина". Эти силы "иногда действуют по указке Кремля, иногда стартуют по собственной инициативе, чтобы перегнать Путина на правом фланге и вывести его из-под влияния более умеренных министров и олигархов", полагает журналистка. Также по теме: Белый дом создает специальную группу для работы с российским расследованием (The Wall Street Journal)