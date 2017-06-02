Россия и Запад

"По поводу российских фильмов, представленных на Каннском кинофестивале, в своей статье от 26 мая в газете La Croix Арно Шварц подчеркивает, что они создают страшный образ "современной России - дегуманизированной, населенной душами, осужденными на муки, подвергнутыми жестокости в общественных отношениях, безразличию к авторитетам и двуличности властей. России без веры и закона, с перевернутыми ценностями, где те, кто еще пытается защищать права своих сограждан, рассматриваются как "фашисты", предатели народа". К сожалению, такая оценка не кажется мне преувеличенной", - пишет Жан-Ив Лавуар на страницах La Croix.

"Нам надо наконец проявить ясность ума и смириться с тем, что уже давно не ново: Россия не Европа, она ни в чем не разделяет наши западные ценности, будь то либерализм в политическом плане или гуманизм в философском и моральном аспектах. Упоминание об этих ценностях в России почти неизбежно вызывает иронические замечания и реакцию отторжения во имя специфичности российских национальных ценностей", - говорится в статье.

"Да, ценности России полностью противоположны нашим: личность, подчиненная безусловным требованиям со стороны коллективной и национальной общности, никогда не достигала там своей самостоятельности и ее права всегда были подавлены; правосудие там никогда не было независимым от исполнительной власти и никогда не могло победить закон самого сильного; государство там никогда не находилось под контролем ни со стороны парламента, достойного такого названия, ни со стороны законодательства, ни со стороны социальной солидарности, улетучившейся после распада СССР; ни один элемент культуры, морали или политических принципов никогда там не в силах был урегулировать жестокость отношений между людьми; наконец, Русская православная церковь распространяет там мракобесие и предрассудки, достойные Средневековья, такие как неискоренимый антикатолицизм и архаическое поведение в области нравов", - заявляет автор статьи.

"Конечно, это приводит в отчаяние, но мы должны отдавать себе в этом отчет в дипломатических отношениях с такими странами, иначе мы рискуем еще больше расширить ценностную пропасть, которая и так нас разделяет", - подытоживает Лавуар.