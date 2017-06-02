Дебора У. Наттер: "Москва пыталась меня завербовать, а Трампа держат за жабры"

"Президент Трамп находится у власти семь месяцев, а уже пять комиссий - две в Сенате, две в Палате представителей плюс комиссия спецпрокурора Мюллера - наступают ему на пятки, стараясь доказать: когда он разорился, он получил деньги от Кремля взамен на политические услуги, и этот kompromat предопределяет всю его внешнюю политику", - заметила в интервью La Vanguardia американский кремлинолог Дебора У. Наттер, декан Флетчеровской школы права и дипломатии при Университете Тафтса. С ней беседовали журналисты Виктор Амела, Има Санчис и Люис Амигет.

"Есть ли у Кремля какие-то видео или записи, которые компрометируют Трампа?" - спросили журналисты.

"Я уверена, что этот kompromat у них есть. Органы национальной безопасности и разведслужбы моей страны работают в этом направлении, и доказательств с каждым разом все больше", - сказала Наттер.

"Все есть в досье, которым располагают британские разведслужбы и о котором говорилось, когда Трамп был кандидатом в президенты", - добавила она.

"Секс? Деньги? Наркотики?" - поинтересовались журналисты.

"Да, проституция, но в особенности - деньги. Когда Трамп поехал в Россию, он был разорен. И отчаянно нуждался в этих деньгах", - сказала Наттер.

"Но это было 30 лет назад, и я не знаю, постыдился бы Трамп истории с проститутками", - заметил кто-то из журналистов.

Наттер ответила: "Любой американский гражданин, который взял бы деньги взамен на услуги любого рода Советскому Союзу, совершил бы государственную измену и тогда, и теперь".

"Почему вы лично так уверены в том, что ваш президент совершил измену?" - поинтересовались журналисты.

"Когда я специализировалась на СССР, я часто туда ездила, и местные спецслужбы - кстати, работающие отменно - всегда искали новых американских друзей", - сказала Наттер.

Она добавила: "Мне пришлось научиться, как отличать искренних ученых от нечестных. Да, ко мне подкатывали. Меня пытались завербовать, поэтому я знаю, как они работают, и я считаю, что они с тех времен держат Трампа за жабры".

"Откуда вы это знаете?" - поинтересовались журналисты.

"Самое серьезное - то, что любой может это вычислить по действиям президента", - заявила Наттер.

Когда ее попросили привести доказательства, она сказала: "Начнем с генерал-лейтенанта Флинна, уволенного за то, что он взял российские деньги; перейдем к зятю президента Джареду Кушнеру, которого Трамп назначил старшим советником Белого дома; несколько дней назад [так в оригинале. - Прим. ред.] он попросил о "специальном канале связи" российского посла в Вашингтоне".

На взгляд Наттер, еще одной ключевой фигурой является Пол Манафорт.

Какие прогнозы Наттер дает на будущее?

"Расследование опасно для Трампа, но и для Путина тоже. Мы, аналитики, уверены: он жалеет, что слишком быстро и в слишком очевидной форме злоупотребил своей властью над Трампом. Это запутанный момент, и если президент непредсказуем, он станет еще более непредсказуемым", - говорит она. Наттер считает маловероятным, что Трамп доработает до конца президентского срока.