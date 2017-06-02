Инвесторы по-прежнему сверхосторожны в России

На Петербургском экономическом форуме Владимир Путин выступил против "контрпродуктивной русофобии", пишет специальный корреспондент Le Figaro в Санкт-Петербурге Пьер Авриль.

"До украинского кризиса Владимир Путин в первую очередь обхаживал западные предприятия. Затем, после присоединения Крыма и наложения международных санкций, Кремль развернулся в сторону Китая. В этом году на Петербургском экономическом форуме, который является истинным барометром делового климата в стране, российский президент предпочел принимать со всеми почестями Индию и ее премьер-министра Нарендру Моди", - говорится в статье.

"Страны Запада продемонстрировали "контрпродуктивную русофобию", заявил глава государства. Это знак того, что нормализация отношений между Москвой и ее главным экономическим партнером, коим является Евросоюз, не стоит на повестке дня. В противоположность прошлому году, когда председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и экс-председатель Совета министров Италии Маттео Ренци отправились на берега Невы, на этот раз ни один из важнейших европейских руководителей не приехал", - отмечает журналист.

"Тем не менее, экономика страны представляет собой более приятное зрелище: после падения 2015 и 2016 годов она вышла из рецессии, воспользовавшись, в частности, отскоком цен на нефть, а также осмотрительной денежной и бюджетной политикой", - полагает Авриль.

"Они достаточно успешно прошли через кризис. Трудности для них остались позади", - с удовольствием отмечает Пьер Шарейр, заместитель главного директора Engie - санкции не сказались отрицательно на деятельности его компании.

"Экономические показатели дают основания опасаться долгого периода слабого роста, весьма далекого от эйфорического темпа первого путинского десятилетия, той перспективы, за которую отчаянно цепляется Кремль", - комментирует автор статьи.

С французской и американской стороны в Санкт-Петербурге по-прежнему преобладающим было присутствие руководителей компаний энергетического сектора, говорится в статье.

"В дебатах повсеместно возникал вопрос о санкциях и о необходимости структурных реформ, - отмечает журналист. - Фредерик Удеа, генеральный директор Société générale, акционер "Росбанка" с 2006 года, пожаловался на "сокращения", которые претерпевают операции по финансированию в долгосрочной перспективе".

"Однако, чтобы надеяться на нормализацию, необходимо, чтобы Россия пошла на уступки по Украине", - считает один неназванный руководитель французского предприятия, который осуждает поддержку, оказанную Москвой Марин Ле Пен во время президентской кампании. Владимир Путин, похоже, не волнуется по поводу этих советов: "Эффект от экономических ограничений, - сказал он вызывающим тоном, - совершенно ничтожен".