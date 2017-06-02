Российское продовольственное эмбарго обходится в 8,1 млрд евро

Во Франции самые пострадавшие сектора сельского хозяйства - это производство свинины, молочных продуктов, а также фруктов и овощей, пишет журналист Le Figaro Эрик де ля Шене.

Визит Владимира Путина во Францию пробудил в среде сельхозпроизводителей надежды на отмену продовольственного эмбарго, наложенного Россией в ответ на международные санкции, передает автор. Действуют с августа 2014 года контрмеры коснулись многих продовольственных товаров: это свинина, молочные продукты и большинство фруктов и овощей, происходящих из ЕС, а значит, и из Франции. Упущенная выгода оценивается в 8,1 млрд евро.

"Хотя Франция никогда не фигурировала в качестве первых поставщиков сельскохозяйственных продуктов в Россию (ее опережали Германия, Нидерланды, Польша), отток этих продуктов на европейский рынок сказался на падении цен", - поясняет Филипп Шальмен, профессор экономики в университете Париж-Дофин. "К счастью, Китай частично пришел на смену России, но в первые два года эмбарго потери в нашей сфере были очень высокими", - говорит Поль Оффрей, президент национальной федерации свиноводства (FNP).

Побочным эффектом эмбарго стало то, что россияне стали развивать собственное животноводство. "Мы знаем через свои профессиональные сети, что Россия восполнила дефицит свинины, развивая собственное производство и следуя индустриальным моделям", - продолжает президент FNP. "Россияне приезжали для обучения во Францию на предприятия молочной отрасли. Некоторые даже импортировали коров породы Монбельярд", - посетовал Андре Боннар, генеральный секретарь Национальной федерации производителей молока.

В области фруктов и овощей воздействие оказалось еще более сильным, говорится в статье. "На следующий день после введения эмбарго цена упала на 50%", - констатирует Люк Барбье, президент Национальной федерации производителей фруктов.

"Природа не терпит пустоты - на российском рынке появились новые страны-поставщики. Теперь Белоруссия почти полностью покрывает импорт молочных продуктов в Россию и на 81% - импорт сыра. Несчастье одних составляет счастье других. Некоторые французские предприниматели, внедрившиеся в эту пограничную страну, хорошо поживились", - комментирует автор статьи.