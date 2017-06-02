Борьба мнений о пенсионной реформе в России

Пенсионная реформа, признанная российским правительством необходимой для повышения темпов экономического роста, рискует расшатать моральный дух населения, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Должна ли Россия вслед за западными странами тоже реформировать свою пенсионную систему? - задается вопросом журналист. - В газете "Ведомости" в среду 31 мая вышла статья о конфиденциальных исследованиях Минэкономразвития, где предусматривается радикальное повышение пенсионного возраста, сопровождающееся снижением размера пенсий, что вызывает ступор". "Это какие-то фантазии, это социально опасно", - восклицает замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская при чтении сценариев финансирования пенсий на период до 2035 года.

"Правительство, наоборот, объясняет, что это необходимо для повышения темпов экономического роста. Предусматривается повысить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Такая мера позволила бы снизить на 23% число пенсионеров, которое без этого выросло бы на 5,4 миллиона. Эта шоковая терапия, продолжают чиновники, должна будет сопровождаться снижением коэффициента замещения, когда отношение уровня пенсий к средней зарплате упадет с текущих 35% до 22%. Во Франции коэффициент замещения составляет примерно 73%", - передает автор статьи.

"Рано или поздно придется проводить реформу. Мы приближаемся к такому периоду, когда в стране на одного работающего будет приходиться один пенсионер. Женщины, к примеру, работают примерно 35 лет в то время, как их период дожития растягивается вплоть до 25 лет. Как можно получать нормальную пенсию в таких условиях?" - задумывается Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы, одного из аналитических центров, консультирующих Кремль. В качестве сравнения, французская публичная служба в 2010 году насчитывала 1,8 плательщиков взносов на одного пенсионера", - продолжает автор.

Как говорится в публикации, пенсионная реформа рискует расшатать легендарный моральный дух населения. "Преимущества государственных финансов, которые мы извлечем из продления активного периода жизни, не компенсируют отрицательного социального эффекта для нашего общества", - предостерегает Борис Титов, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей и глава "Столыпинского клуба", одной из двух групп, ответственных за подготовку экономического плана для предполагаемого четвертого срока мандата Владимира Путина после 2018 года.

"С другой стороны, экс-министр финансов Алексей Кудрин выступает в пользу установления пенсионного возраста в 65 лет для мужчин и в 63 года для женщин к 2024 году, - сообщает Авриль. - Однако в среду на рабочем совещании в Кремле крайне либеральный экс-министр даже не посмел затронуть этот вопрос в присутствии Владимира Путина, предпочитая приберечь свои комментарии для СМИ: "Россия катастрофически теряет время. К сожалению, власти осознают необходимость проведения структурных изменений очень медленно", - посетовал в четверг Алексей Кудрин в интервью агентству Bloomberg".