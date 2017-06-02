Петербургский экономический форум - это вам не Давос

"Российский Давос", и впрямь? Как и каждый год, начиная с 1997 года, руководители компаний со всего мира слетелись в Санкт-Петербург, где с 1 по 3 июня проводится Международный экономический форум, - пишет Жан-Мишель Беза во французской газете Le Monde. - С немногочисленными политиками первой величины они будут пребывать "в поисках нового баланса в глобальной экономике" - такова тема этого 21-го форума. Будут проводиться дебаты, состоятся встречи, будут подписаны контракты..."

"Однако, - по мнению журналиста, - в момент, когда российская экономика начинает оправляться от падения цены на нефть и западных санкций, связанных с Украиной, город просвещенного царя Петра Великого, прежде всего, предоставляет политическую трибуну своему баловню, Владимиру Путину. Демонстративно появившись на публике с Нарендрой Моди, премьер-министром Индии, российский президент захотел показать, что его страна не изолирована. А также, что "русофобия" Запада "контрпродуктивна" и "не будет продолжаться бесконечно".

"Рост возобновился (+0,5 % в годовом выражении), - продолжает автор, - и Путин предстает в лучшем свете, чем в 2016 году, когда его страна переживала тяжелую рецессию, с выходом из которой в итоге хорошо справились. Он воспользуется этим в марте, когда будет баллотироваться на четвертый срок. Но что он может продемонстрировать иностранным гостям? - задается вопросом журналист. - Что он сделал за 17 лет власти, помимо того, что пользовался нефтяными доходами? Где российские Google, General Electric, Apple, Microsoft и Pfizer, которые бы все являлись знаками диверсификации экономики?"

"Несмотря на петербургский съезд, деловой климат остается мрачным, - считает автор. - Даже традиционный сырьевой сектор не защищен от геополитической катастрофы. Энергетические компании (Total, Engie, TechnipFMC) обхаживают власть, будучи не в состоянии отвернуться от первого в мире экспортера углеводородов; у остальных подход более осторожный, учитывая, что российский президент не business friendly ("доброжелательно настроенный к бизнесу"). Увидимся в 2018 году, на 22-м Петербургском форуме, с Путиным во всем великолепии", - подытоживает автор.