2 июня 2017 г. Редакция | The New York Times Наш позорный выход из Парижского соглашения "Только будущие поколения смогут подсчитать все последствия невероятно близорукого подхода президента Трампа к изменению климата, так как это они будут страдать от подъема уровня морей и калечащих засух, которые, по словам ученых, неизбежны, если мир не сократит выбросы от углеводородного топлива, - сообщает редакция The New York Times. - Однако уже сейчас ясно вот что: политика Трампа - самым свежим проявлением которой было его решение выйти из заключенного в 2015 году Парижского соглашения по климату - приводит в ужас союзников Америки, противоречит желаниям многих в американском бизнес-сообществе, помощником которого он притворяется, угрожает конкурентоспособности Америки и появлению новых рабочих мест в критически важных отраслях, а также является растратой того, что осталось от притязаний Америки на лидерство в сфере мирового значения". Журналисты указывают, что данные, приведенные Трампом для обоснования своего решения, антиутопичны, нечестны и дискредитированы, а его заявление о том, что соглашение принуждало страну к огромным экономическим жертвам, не соответствует действительности, так как Парижское соглашение является добровольным, а не юридически обязывающим. "Короче говоря, Парижское соглашение юридически не мешало Трампу делать глупости, которые он хотел делать. Которые он уже делает. За последние несколько месяцев, не проконсультировавшись ни с одним иностранным лидером, он приказал откатить каждую из политик, на которых президент Обама основал свое амбициозное обещание снизить американские выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года к 2025 году - прежде всего, политики, направленные на уменьшение выбросов парниковых газов угольными электростанциями, автомобилями, нефтяными и газовыми скважинами", - говорится в статье. "Но если выход из этого соглашения не сделает внутреннюю политику Трампа хуже, чем сейчас, это все-таки ужасное решение, которое может привести к огромным последствиям на мировом уровне, - указывает редакция. - Огромными неоновыми буквами оно передает ясное послание, что этот президент ничего не знает и не беспокоится о научных основах грозных предупреждений о нанесении ущерба окружающей среде. Что он не знает и не беспокоится о проблемах, которые может вызвать этот ущерб, особенно в бедных странах. Что он не держит в голове, что Америка - исторически выбрасывающая больше углекислого газа, чем остальные страны - связана особым обязательством помогать миру справляться с этими проблемами. Что он забыл о дальнейшем вреде, который его поступок нанесет его уже пришедшим в упадок отношениям с европейскими союзниками. Что его злоупотребление служебным положением может побудить другие страны, подписавшие то соглашение, выйти оттуда или пересмотреть свои обязательства по выбросам". Авторы рассказывают об экономических преимуществах перехода к более экологичным энергоносителям и выражают надежду, "что Соединенные Штаты, что бы ни делал Трамп, продолжат делать свою часть работы, необходимой для контроля выбросов парниковых газов". Источник: The New York Times