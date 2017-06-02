Проверка электронной почты и соцсетей - только так ты попадешь в Америку

"Это еще три странички, "дополнительные вопросы" для тех, кто хочет запросить визу в США, но они рискуют захлопнуть дверь перед тысячами людей, - пишет Альберто Флорес Д'Аркаис в итальянской La Repubblica. - Новые правила, одобренные 23 мая Белым домом Трампа, дают старт еще более жестким проверкам, чем уже были до того; желающие получить рабочую визу должны будут предоставить детальную информацию американским посольствам (или консульствам) по всему миру, отчасти поступившись своим прайвеси: соцсети, где они были зарегистрированы за последние пять лет, все биографические сведения за последние пять лет (осуществленные путешествия, места регистрации, номера телефонов, электронные адреса, список работ и адресов), а также номера всех предыдущих паспортов подающего запрос за всю его жизнь". Журналист отмечает, что новые правила не касаются тех, кто путешествует с туристической целью.

"Отказывайте во въезде без колебаний" - такое требование, как передает издание, Госдепартамент распространил среди чиновников в дипломатических представительствах, и "по прошествии лишь недели последствия уже ощутимы. Протестуют в американских колледжах и университетах (многие отобранные студенты еще ждут визы), обеспокоенность разделяют и в крупных американских компаниях (например, в колоссах Кремниевой долины), которые каждый год нанимают зарубежных ученых и техников (в основном, из Азии)".

В Госдепартаменте, пишет автор, оправдываются, объясняя, что "дополнительные вопросы" "необходимы для подтверждения личности человека или для проведения тщательной проверки в целях национальной безопасности".

В статье также говорится, что усерднее всего будут контролировать людей, вызывающих наибольшее беспокойство (на усмотрение американских чиновников), поскольку они могут быть связаны с терроризмом.