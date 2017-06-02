Американское посольство не переедет в Иерусалим

Чего только не делали как израильтяне, так и палестинцы, чтобы угодить Дональду Трампу в его первом заграничном турне по Ближнему Востоку. К примеру, в Вифлееме вешали огромный плакат с портретом Трампа, а в Иерусалиме - кулинарную карту. "От визита Трампа в Иерусалим зависело то, о чем он промолчал, а именно - он не упомянул ни единым словом столь бурно обсуждавшийся переезд американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Теперь же Трамп принял решение, что переезда не будет, и дипломаты останутся в Тель-Авиве", - пишет Доминик Петерс на страницах немецкого журнала Der Spiegel.

Правительство израильского премьера Нетаньяху, напротив, "очень надеялось, что Трамп сдержит предвыборное обещание и окончательно признает Иерусалим столицей Израиля". Что, в свою очередь, привело бы к значительным противоречиям в регионе.

Однако время для этого заявления Трамп, обожающий затягивать принятие важных решений, выбрал не по собственной воле - у него был срок до нынешней пятницы. Причина этого, как поясняет издание, уходит своими корнями более чем на два десятилетия назад. Так, еще в 1995 году американский Конгресс принял так называемый Закон о посольстве в Иерусалиме, согласно которому посольство США должно было в течение последующих четырех лет переехать в Иерусалим. Однако все предшественники Трампа пользовались положением закона, разрешавшим откладывать его реализацию на полгода. Теперь подошла очередь Трампа, и он нарушил свое обещание переместить американское посольство.

Решение Трампа принято сроком на полгода и вызвало радость в Рамаллахе и негодование в Иерусалиме. Ранее Махмуд Аббас неоднократно заявлял, что палестинцы воспримут перенос посольства как святотатство.

Между тем "израильтяне, должно быть, особенно разочарованы решением Трампа, поскольку на следующей неделе Израиль празднует 50-ю годовщину Шестидневной войны и возвращения Восточного Иерусалима", добавляет Петерс.