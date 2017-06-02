Мир сплотится, чтобы спасти климат

Президент США Дональд Трампа, по всей видимости, хочет провести новые переговоры по Парижскому климатическому соглашению. Но его стратегия потерпит поражение, уверена Дагмар Демер, автор публикации на страницах Tagesspiegel.

"В ходе саммита ЕС-Китай в Брюсселе участники подписали совместную декларацию по климату, формулировки которой не оставляют сомнений: "ЕС и Китай считают такие темы, как защита климата и глобальное потепление, более актуальными, чем когда бы то ни было", - цитирует журналистка первое предложение декларации. Во втором предложении, указывает она, Китай, на долю которого приходится самый серьезный объем выбросов парниковых газов, и европейцы заявили о своей верности принципам Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году.

Одновременно с заявлением о выходе из Парижского климатического соглашения президент США заявил о необходимости пересмотреть его условия, чтобы они были "честными" и для США. "По всей видимости, "честность" для Трампа заключается в том, чтобы оно работало на процветание американской угольной промышленности и соответствовало девизу "Америка прежде всего". По мнению Трампа, это и есть честные правила игры", - комментирует издание.

Дональд Трамп выступает, прежде всего, против отчислений в климатический фонд, из которого осуществляется помощь бедным странам на устранение последствий вредных воздействий на климат, сообщает издание.

"Канцлер Германии Ангела Меркель в течение нескольких последних месяцев ищет союзников, чтобы реализовать Парижское соглашение. На саммите G20 в Гамбурге она планирует включить пункт о приверженности крупнейших мировых экономик принципам Парижского климатического соглашения в итоговую декларацию. Возможно, на предстоящем саммите дело снова дойдет до разногласий с США, как это случилось в Италии на саммите G7, на котором шесть участников, кроме США, единым фронтом встали на защиту парижских договоренностей", - пишет автор публикации.

Заявления Трампа о готовности подключиться к новым переговорам по Парижскому соглашению на своих условиях не вызвали интереса в мире - Париж, Берлин и Рим поспешили отклонить подобную перспективу.

Но получится ли у европейцев справиться с поставленными целями: сдерживать глобальное потепление, чтобы температура не повысилась более, чем на два градуса по сравнению с началом индустриализации? - задается вопросом издание. Выход США, второго по величине эмитента выбросов, будет ощутим, констатирует автор.

"Если европейцы, Китай и Канада хотят спасти климатическое соглашение, они должны ограничить выброс углекислого газа в больше степени, чем планировалось. (...) Мир сплотится, чтобы спасти Парижское соглашение. Но игнорировать США не удастся", - резюмирует журналистка.