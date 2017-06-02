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2 июня 2017 г.
2 июня 2017 г.

Боер Денг и Люси Фишер | The Times

Заявления о пристальном внимании ФБР из-за предполагаемых связей с Россией - это вздор, говорит Найджел Фарадж

Найджел Фарадж опроверг сообщение о том, что он является "лицом, представляющим интерес" в рамках расследования ФБР по поводу предполагаемого сговора между штабом Трампа и Россией, сказав, что это вздор и часть "заговора левых сил", пишут Боер Денг и Люси Фишер в The Times.

Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) сказал, что заявления о пристальном внимании к нему ФБР являются "истеричной попыткой связать меня с режимом Путина", и опроверг наличие каких-либо связей с Россией, сообщают авторы. "Мне потребовалось так много времени [чтобы обнародовать заявление], потому что я очень смеялся по этому поводу", - сказал политик в беседе с изданием.

Газета напоминает: "Как утверждается, 53-летний Фарадж привлек внимание ФБР из-за своих связей с президентом Трампом и Джулианом Ассанжем, основателем WikiLeaks, чей сайт опубликовал украденные документы предвыборной кампании, которые, как считается, были переданы русскими". Источник газеты The Guardian рассказал, что Фараджа "не обвиняют в противоправной деятельности, но он может располагать информацией, касающейся расследования".

В своем заявлении Фарадж прояснил, что он недавно навестил Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы взять интервью для радио LBC. "К вашему сведению, я никогда не был в России, в прошлом у меня не было никаких бизнес-сделок с Россией, и я появлялся в эфире RT раза три за последние 18 месяцев", - цитирует газета политика. "Я очень сомневаюсь, что могу представлять интерес для ФБР, так как у меня нет никаких связей с Россией", - добавил Фарадж.

В заключение издание пишет, что друг бывшего лидера UKIP, комментируя сообщение об интересе ФБР к политику, сказал: "Они сложили 2+2 и получили 8".

Источник: The Times


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