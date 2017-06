2 июня 2017 г. Нил Джонстон | The Times О странных видах оружия, обманывавших нацистов, рассказывает новая книга "Храбрость солдат, триумф "Спитфайров" (британские истребители времен Второй мировой войны. - Прим. ред.) и героические усилия в тылу широко признаны всеми. А сейчас один историк призывает нас признать значение чесночных шоколадных батончиков и навоза различных животных для победы над нацистской Германией", - сообщает Нил Джонстон в The Times. "Десятки причудливых идей были выдуманы правительственными агентами за сценой в попытке перехитрить врага. Среди них - сбрасывание на Нидерланды 1 тыс. чайных пакетиков, украшенных лозунгом "Нидерланды поднимутся снова: выше нос", а также собаки-парашютисты, сброшенные вместе с солдатами в тыл к немцам в "День Д" (высадка союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. - Прим. ред.) для вынюхивания мин", - говорится в статье. "Подробности о необычном оружии изложены в новой книге Weird War Two ("Странная Вторая мировая") историка Питера Тейлора, бывшего менеджера по издательской деятельности Императорского военного музея, - указывает Джонстон. - Он годами делал заметки о своих странных открытиях и надеется, что собрал "исчерпывающую энциклопедию всего разнообразия странных, причудливых и чудесных вещей". О некоторых из них рассказано в статье. В Испании Управление специальных операций распространяло среди шпионов шоколадные батончики с чесночным запахом, чтобы запах изо рта помог им затеряться среди местных жителей. В Италии для маскировки бомб, заложенных на дорогах, использовали навоз мулов, а в Африке - навоз верблюдов. Немцам однажды подбросили начиненную взрывчаткой крысу в расчете, что ее бросят в огонь. Во время режима светомаскировки, введенного в Великобритании в период бомбежек, на коровах рисовали белые полосы, чтобы их лучше видели водители автомобилей. В Юго-Восточной Азии агентам выдавали туфли в форме босых ступней, позволяющие маскировать их следы под следы местных жителей. Бетонные бункеры, приготовленные на улицах Великобритании на случай немецкого вторжения, покрывали росписями, маскирующими их, например, под заправочные станции. Источник: The Times