Россия судорожно ищет новых партнеров

Владимир Путин приглашает в Санкт-Петербург на экономический форум, так называемый "русский Давос". Международная политическая и экономическая элита принимает это приглашение - несмотря на санкции, замечает постоянный автор Die Welt Эдуард Штайнер.

Свыше 5 тыс. участников зарегистрировались на Петербургский международный экономический форум. "В рамках основной программы запланировано проведение 108 мероприятий, бюджет мероприятия составляет порядка 32 млн евро. 39 министров из 26 стран, более 250 глав крупных иностранных концернов и свыше 700 руководителей российских компаний заявили о своем участии", - перечисляет журналист.

Такой размах напоминает о времени "экономического бума, закончившегося несколько лет назад, когда Западу хотелось урвать свой кусок от жирного русского пирога". "Чуть было не забылось, что Россия из-за своей агрессивной внешней политики и ее инструментализации для внутриполитических нужд отправилась навстречу экономической изоляции, которая была зацементирована западными санкциями", - пишет Штайнер.

Через три года после введения антироссийских санкций европейцы в более расширенном составе возвращаются на форум в Петербурге. Ожидается приезд главы германского МИДа Зигмара Габриэля, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер еще на прошлой неделе подтвердил свое участие, передает издание.

"Камешком в огород ЕС" считает автор выступление канцлера Австрии Кристиана Керна на панельной дискуссии форума: Австрия никогда не проявляла активности в дискуссии вокруг антироссийских санкций, поясняет Штайнер.

По словам Михаэля Хармса, исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики, "ситуация значительно разрядилась".

Тем не менее, замечает журналист, прошлого не вернуть. "Ничего не меняет в этом и то, что экспорт из Германии в Россию в первые три месяца текущего года вырос на 32,2%, а импорт - на 35,1%". Российская экономика отходит от кризиса медленно: по оценкам Всемирного банка, ее рост на 2017 год составит 1,3%.

"Российская экономика после шокового периода приспособилась к новой реальности - не в последнюю очередь благодаря падению курса рубля, сгладившего последствия шока. Центробанку удалось удержать инфляцию на уровне исторического минимума в 4%", - комментирует автор публикации.

"Для экономистов давно не секрет, что Россия должна внедрить основанную на инвестициях модель экономического роста, предпосылки к введению которой должны быть привязаны к современным технологиям. Это понимают и представители либерального крыла российских экономистов", - говорится в статье.

"Путин, похоже, осознает, что доступ к современным технологиям можно получить только благодаря сотрудничеству с Западом. А давление на него растет - в начале 2018 года запланированы президентские выборы. Доходы упали до уровня кризисного 2009 года, как показывают данные Внешэкономбанка. Вот уже пять лет Путин не может как само собой разумеющееся предложить своему народу благосостояние в обмен на политическое невмешательство", - комментирует Штайнер.

По мнению известного российского политолога Лилии Шевцовой, все было бы не настолько плохо, если бы структура власти Путина не подверглась еще большей опасности. Это связано и с неоправдавшимися надеждами на флирт с американским президентом, и с возросшими амбициями Китая. "Сегодня Кремль мучают думы о том, как и с кем ему раздувать воздушный пузырь своего великодержавного статуса", - замечает Шевцова.

"Экономический форум, - продолжает Штайнер, - по крайней мере в экономическом плане позволяет понять, каким образом Кремль ищет новые альянсы. Партнер в лице Китая, на которого еще недавно Москва демонстративно обращала свои взоры, в этом году больше не играет весомой роли на форуме. Вместо этого демонстрируется близость с Индией. Значимость придается и таким странам, как Швейцария, Япония, Италия, Сербия, африканские государства. Немаловажную роль играет и Германия".

"Экономический форум в Петербурге не дает ясного представления о том, как конкретно расставлены внешнеэкономические акценты. Россия судорожно предпринимает попытки наладить экономическую дружбу с разными странами по всему миру", - подытоживает автор.