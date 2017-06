2 июня 2017 г. Кэрол Морелло и Джон Вагнер | The Washington Post США выходят из климатического соглашения, и некоторые предвидят изменения в мировом лидерстве Своим пренебрежением к Парижскому соглашению по климату президент США Дональд Трамп утвердил репутацию главного международного нарушителя, пишет The Washington Post. Такую репутацию он заработал серией шагов, которые, по мнению политологов, приведут к серьезным последствиям для статуса США как мирового лидера. "Решение о выходе из Парижского соглашения, безусловно, заставит негодовать многие из почти двух сотен государств, подписавших обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, - пишут авторы статьи Кэрол Морелло и Джон Вагнер. - ЕС и Китай должны в пятницу представить совместное заявление с обещанием взять на себя лидирующую роль в деле борьбы с изменением климата, что само по себе является признаком изменения в альянсах. В частности, Китай, как ожидается, заполнит вакуум лидерства, который образуется после выхода США, в вопросах изменения климата и торговли". "Это серьезно осложнит любые усилия президента Трампа по созданию контртеррористической коалиции, а также мобилизации Запада по любому набору политических вопросов", - сказал Брюс Джонс, директор внешнеполитической программы в Брукингском институте. "Странный расчет, - добавил он. - Они ничего не получают, выходя из соглашения, и многое теряют". Выход из соглашения 2015 года, заключенного под руководством администрации Барака Обамы, отражает неприязнь Трампа к крупным многонациональным соглашениям и альянсам. Такое мнение он часто высказывал в ходе предвыборной кампании. Вступив в должность президента, он вышел из Транстихоокеанского партнерства (TPP), стал угрожать выходом из Североамериканского соглашения о свободной торговле и раскритиковал своих союзников по НАТО, говорится в статье. На прошлой неделе в НАТО Трамп оставил лидеров в неопределенности по вопросу, готовы ли США при необходимости встать на защиту Европы, что заставило канцлера Германии Ангелу Меркель призвать европейцев полагаться только на себя. Он стал единственным лидером стран "большой семерки", не поддержавшим Парижское соглашение. "Выйдя из Парижского соглашения, посеяв сомнения в НАТО и уничтожив TPP, президент Трамп встал на путь сворачивания такого мирового порядка, при котором США были лидером, - заявил Клифф Купчан, председатель компании по оценке политических рисков Eurasia Group. - Думаю, мы идем к "гоббсовскому" миру, в котором каждый существует сам по себе". "Желание других стран иметь с нами дело поубавится, - сказал Дэвид Виктор, директор Лаборатории международного права и регуляции в Калифорнийском университете в Сан-Диего. - Это создает вакуум, который захотят заполнить другие. Соединенным Штатам будет труднее продвигать свои интересы". Источник: The Washington Post