2 июня 2017 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Что думает обо всем этом Россия? "Вашингтон сошел с ума" Российским чиновникам и аналитикам лестно, что Россию считают мощной угрозой, но их удивляет, что США настолько озабочены скандалом вокруг предполагаемого российского вмешательства в свои выборы, сообщает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Автор подчеркивает: "Конечно, это официальная линия, но ее выразили и несколько критиков режима, у которых я брал интервью на этой неделе". По его мнению, россиянам трудно поверить, что Россия снова стала глобальной силой, а США "теперь расколоты, дезориентированы и, на взгляд россиян, перешли в отступление". В качестве "кремлевской версии" Игнатиус приводит слова Сергея Караганова, главы российского Совета по внешней и оборонной политике. Говоря о своей реакции на расследование в США, Караганов сказал: "Это смесь омерзения и сочувствия. Омерзения, потому что на 99% это ложь или вымысел - возможно, на 100%. Что до сочувствия, то это безысходное зрелище, когда великая демократия сама себя убивает, совершая коллективный суицид". Игнатиус комментирует: "Тут чувствуется интонация нескрываемого злорадства, даже когда официальные лица говорят о чрезмерной реакции США". Караганов сказал: "Я был бы рад и горд, если бы власти моей страны задействовали каких-то хакеров для проникновения [в вашу систему] и продемонстрировали бы, что вы живете в хрустальном дворце и не должны вмешиваться в чужие дела". Независимый аналитик Андрей Колесников считает, что Путин побеждает в любом случае: "Если мы вмешались в ваши выборы, мы показали свою мощь. Если мы не вмешивались, мы чисты". Игнатиус продолжает: "Россиян удивляет, как быстро стал разваливаться порядок, которым руководили США, после избрания Трампа". "Мы думаем, что Вашингтон сошел с ума, - говорит экс-чиновник Андраник Мигранян. - История США всегда была историей о самодостаточности. Теперь мы наблюдаем ощущение уязвимости". Автор заключает: "С точки зрения Путина и его союзников, хваленый "либеральный международный порядок" Америки рушится". "Нам не нравился этот порядок, и мы от него отделываемся", - сказал Караганов. Источник: The Washington Post