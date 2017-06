2 июня 2017 г. Елена Черни, Маргарита Станкати и Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Россия и Саудовская Аравия пользуются расширением нефтяного альянса для решения ближневосточных проблем "Россия и Саудовская Аравия предпринимают шаги по углублению своих экономических и политических связей после того, как на прошлой неделе альянс двух крупнейших мировых экспортеров нефти утвердил сделку по ограничению добычи с целью повышения цен на нефть", - пишет The Wall Street Journal. "Представители России и Саудовской Аравии, включая заместителя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана и российского президента Владимира Путина, провели серию встреч в Москве и в Санкт-Петербурге на этой неделе, чтобы обсудить потенциальные деловые соглашения и более широкие вопросы политики и безопасности, включая их несовпадающие позиции по Сирии и Ирану", - говорится в статье. По сообщению официального Saudi Press Agency, Путин и принц обсудили на встрече в Москве во вторник соглашение по нефти, конфликт в Сирии и способы борьбы с экстремизмом в Центральной Азии. "Россия и Саудовская Аравия традиционно были союзниками или важными торговыми партнерами, но между ними сохраняются существенные разногласия. Они поддерживают противоположные стороны военного конфликта в Сирии. Москва поддерживает сирийского президента Башара Асада, в то время как Эр-Рияд - повстанцев, которые добиваются его свержения. Иран, соперник Саудовской Аравии, также поддерживает режим Асада", - напоминают авторы статьи Елена Черни, Маргарита Станкати и Джеймс Марсон. Снижение цен на нефть и попытки ОПЕК бороться с перенасыщенностью мирового рынка сблизили два государства, выявив их прагматичный подход к внешней политике. Некоторые наблюдатели полагают, что альянс между Саудовской Аравией и Россией, движимый нефтью, недолговечен. "Это тактический альянс, а не долгосрочный стратегический. Обеим странам нужно для их бюджетов, чтобы нефть стоила 50-55 долларов за баррель, - сказала Татьяна Митрова, директор Энергетического центра "Сколково". - Каждые 3-5 долларов имеют значение". Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех отметил, что саудовские чиновники хотели бы поколебать позицию России по Ирану. Авторы статьи напоминают, что Россия и Иран предоставляли прямую военную поддержку режиму Асада. "Мы обеспокоены произволом, вмешательством Ирана на Ближнем Востоке, - сказал аль-Фалех. - Сирия - это лишь один вопиющий пример. Если мы сможем заставить Россию понять это и поддержать попытки сдерживания Ирана в своих границах, а не экспорта его революции, это будет в интересах каждого". Россия и Саудовская Аравия заявили о поддержке соглашения о создании "зон безопасности" для перемещенных граждан в Сирии. Диалог между Москвой и Эр-Риядом мог бы облегчить создание таких зон, отмечают авторы статьи. Источник: The Wall Street Journal