2 июня 2017 г. Питер Николас, Ребекка Боллхаус | The Wall Street Journal Белый дом создает специальную группу для работы с российским расследованием "Белый дом Трампа создает специальное подразделение, чтобы справляться с российским расследованием, которое становится все более напряженным. По словам людей, осведомленных о данной мере, это попытка не дать расследованию пустить под откос политические приоритеты, которые ждет неопределенная судьба на Капитолийском холме", - сообщают Питер Николас и Ребекка Боллхаус в The Wall Street Journal. "В новом подразделении будут адвокаты, исследователи и специалисты по коммуникациям, которые сосредоточатся на том, чтобы отвечать на вопросы следователей и репортеров о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и возможных сговорах с участием помощников из штаба президента Дональда Трампа", - говорится в статье. "По словам чиновника Белого дома, подразделение организуют глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный стратег Стив Бэннон и Джаред Кушнер, старший советник и зять президента, оказавшийся в фокусе российского расследования. Этот источник сказал, что неясно, когда подразделение начнет официально работать. Он пока ничего не слышал о том, чтобы туда набирали людей со стороны", - передают авторы статьи. "Реорганизация происходит, когда российское расследование начало сказываться лично на чиновниках новорожденной администрации. Некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома собираются нанять адвокатов", - отмечают журналисты. "Некоторых чиновников просят быть аккуратнее с документами и консультироваться с офисом юрисконсульта Белого дома при наличии вопросов о том, что можно выбрасывать. Один помощник попросил друга не присылать ему по электронной почте непристойных шуток - вдруг эти материалы будут привлечены к делу и сделаются общедоступными", - передает издание. "Один чиновник Белого дома, принимающий участие в создании спецгруппы, сказал, что новое подразделение сейчас "строится" и его цель - "отделить" остальную часть Белого дома, чтобы помощники могли уделять больше внимания повестке Трампа. Пока что, говорит он, когда "прорывается что-то по России, я трачу четыре часа, и эти четыре часа" уходят не на продвижение к политическим целям", - говорится в статье. Чиновники Белого дома уже пытаются пользоваться новой системой на практике. Так, вопрос об этом подразделении одна из пресс-секретарей Белого дома переадресовала Марку Касовитцу - стороннему адвокату, которому Трамп поручил заниматься расследованием. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также порекомендовал задавать вопросы о России Касовитцу, сообщают авторы. Источник: The Wall Street Journal