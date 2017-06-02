Болевой порог Москвы

Почему Запад и Россия больше не могут договориться о единой политике в сфере безопасности? Потому что для Путина речь идет не о границах, а о сферах влияния, уверен колумнист Die Zeit Михаэль Туманн.

От внимания русских не ускользнула разобщенность стран НАТО на саммите, проходившем на прошлой неделе. "Однако к злорадству добавилось разочарование, связанное с тем, что и президент США Дональд Трамп заговорил в Брюсселе об угрозах, исходящих от России. Именно от него в Москве ждали чего-то большего, чем антироссийские выпады", - отмечает журналист.

Создается впечатление, что русские почти смирились с никудышными отношениями с Западом. "На фоне разногласий внутри Восточного блока СССР всегда старался обхаживать европейцев, "отбивая" их у американцев. Это хорошо получилось в 1966 году во время визита президента Франции де Голля в Москву. Встреча же президента Путина с его французским коллегой Макроном прошла в холодной атмосфере, ощущалась дистанция".

"Ответ на разочарование русских и европейцев друг в друге, - полагает Туманн, - следует искать в разрушенном под Европой фундаменте". Это нашло свое отражение в дискуссиях за круглым столом, организованным в конце мая в Санкт-Петербурге Фондом имени Курта Кёрбера. Участники дискуссии, представители России и ЕС, пытались говорить друг с другом, но дальше попыток дело не шло. "Это было связано и с тем, что через пять минут разговор снова затерялся в дебрях таких тем, как расширение НАТО, война в Косово в 1999 году, расширение ЕС и война на Украине. Здесь договориться не удастся еще долго", - пишет автор.

"Когда европейцы говорят о надежных границах, они подразумевают неприемлемость пересечения границ другого государства войсками, как это сделали русские с Украиной в 2014 году, и аннексии чужой территории - как в случае с Крымом. Когда российская власть говорит о надежных границах, она имеет в виду неприемлемость расширения альянсов, таких как НАТО или ЕС. Власть и влияние, с ее точки зрения, неприкосновенны. Европейцы говорят о государствах и границах, русские - о сферах влияния. Болевой порог России заканчивается в нескольких сотнях километров западнее государственной границы. Он заканчивается на западных рубежах Белоруссии и Украины, на границах Сербии, которая, по мнению российских политиков, никогда не должна становиться частью НАТО или ЕС", - пишет обозреватель, добавляя, что упорство Москвы, с которым она отстаивает свои сферы влияния, препятствует ее сближению с ЕС. "Поэтому она не сможет извлечь выгоды и из размолвок между ЕС и Трампом", - заключает издание.