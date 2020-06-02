Нефтяной магнат "украл скульптуры на сумму 4 млн фунтов у своей дочери, вывезя их из ее лондонского дома в чемоданах"

Дочь российского нефтяного магната обвинила своего проживающего отдельно отца в краже скульптур на сумму более 4 млн фунтов в ходе серии ночных визитов в ее дом, передает Daily Mail.

"Наталья Голубович, 26-летняя мать двоих детей, утверждает, что Алексей Голубович "систематически" забирал значительную часть коллекции из 349 скульптур из ее лондонского дома стоимостью 10 млн фунтов стерлингов, согласно документам, поданным в Высокий суд. Утверждается, что он посещал особняк в Хаммерсмите несколько раз в период с 2012 по 2016 год и использовал чемоданы, чтобы выносить произведения искусства", - говорится в статье.

"В документах утверждается, что во время одного визита в ноябре 2015 года отец и дочь вступили в "серьезный спор" о скульптурах, и Голубович "физически атаковал" свою дочь, ударив ее металлической скульптурой. По словам Натальи Голубович, была вызвана полиция, сотрудники которой попросили бизнесмена покинуть дом. Алексей Голубович все обвинения отрицает и настаивает, что официальные документы свидетельствуют о том, что нападения не было, и полиция рассматривала его как "жертву", - сообщается в публикации.

"Предполагается, что коллекция произведений искусства включает в себя несколько статуй Будды, а также ряд редких произведений из Юго-Восточной Азии. Она была собрана бывшей женой Голубовича Ольгой Миримской для обстановки семейного дома в Лондоне. Сообщается, что Миримская, российский магнат розничной торговли, приобрела эти произведения искусства на торгах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке и имела личный счет в аукционном доме Christie's".

"В 2012 году Голубович и его жена развелись. В течение года один из бывших топ-менеджеров российского нефтяного гиганта ЮКОС якобы начал вывозить произведения искусства. Сообщается, что первоначально он сказал своей дочери, что забирает предметы для реставрации или одалживает их для показа в музее или частной галерее. Но, как говорится в документах, позже магнат забрал предметы искусства "в большем объеме", привезя с собой пустые чемоданы, чтобы заполнить статуями и другими предметами", - отмечается в статье.

"В документах, обнародованных Высоким судом в пятницу, говорится: "Господин Голубович начал посещать дом в вечернее время с пустыми чемоданами, которые он заполнял различными пропавшими предметами (вместе с личными вещами, которые он вывозил из дома). Во время одного такого вечернего визита, 15 ноября 2015 года, между Наталией и Голубовичем произошел "серьезный спор" о, среди прочего, вывозе пропавших предметов, что привело к тому, что Голубович совершил физическое нападение на Наталию (ударив ее металлической статуей)".

"Была вызвана лондонская полиция, и Голубовича попросили покинуть дом. В итоге Наталия решила не выдвигать обвинения против своего отца", - сообщается в статье.

"Голубович, выпускница Лондонского Имперского колледжа, попросила Высокий суд вынести постановление о том, чтобы ее отец вернул статуи и возместил ущерб и судебные издержки".

"Господин Голубович будет осуществлять полную защиту по всем претензиям", -пояснил представитель магната. В момент спора была вызвана полиция, но официальные документы указывают, что Голубович собирал свои собственные документы с тем, чтобы забрать их из дома. "Никакого нападения не было. Они рассматривали Голубовича как жертву и не предприняли никаких дальнейших действий", - указал он.

"Согласно судебным документам, нефтяной магнат ранее заявлял, что получил эти скульптуры в собственность по "акту о распоряжении имуществом", подписанному в 2013 году. Его дочь (...) утверждает, что этот акт - фальшивка, и ее мать в сентябре прошлого года подарила ей эту коллекцию произведений искусства, которая, по сообщениям, стоит "свыше 4,1 млн фунтов стерлингов", - пишет Daily Mail.