Новый альянс против Китая?

"Россия сдержанно реагирует на инициативу Трампа расширить число участников G7, - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Австралия, Индия и Южная Корея ведут себя более открыто - без Америки они были бы вассалами Китая, предупреждает один из бывших министров иностранных дел".

"Александр Даунер был бесстрашным политиком. Сегодня бывший министр иностранных дел Австралии является политическим аналитиком, предпочитающим говорить открыто: "Без Соединенных Штатов большинство, если не все страны Индо-Тихоокеанского региона, стали бы вассалами Китая, что спровоцировало бы огромное недовольство и разрушительный страх", - говорит Даунер о дерзком требовании американского президента учредить G11".

"Не нужно много анализировать, чтобы понять, что такие переговоры на высшем уровне Дональд Трамп рассматривает как инструмент оказания еще большего давления на Пекин, - отмечают журналисты Кристоф Хайн и Патрик Вельтер. - Ведь в таком саммите наряду со странами G7 - включая Германию - участвовали бы также Австралия, Индия, Южная Корея и Россия. "Что общего у всех этих стран? Вместе с верным сторонником Америки Японией они с опаской наблюдают за все более агрессивными стратегическими, экономическими и дипломатическими маневрами Китая", - метко сформулировал этот план политолог Параг Ханна".

"Если следовать Трампу, то в саммите, после того, как их выдворили оттуда в 2014 году после аннексии Крыма, смогут снова участвовать россияне - политика Пекина, с точки зрения Трампа, оправдывает окончание изоляции. Это в свою очередь кажется сомнительным, хотя Трамп тем самым возвращает за стол переговоров еще одну, часто упускаемую из вида в этой роли тихоокеанскую державу - не все страны G7 хотят поднимать значимость Владимира Путина. Также и сама Россия отреагировала сдержанно, заявив лишь, что готова принимать участие на равных началах с остальными участниками".

Реакция Сеула на инициативу Трампа была либо нейтральной, либо положительной. "Практически нет сомнений в том, что Южная Корея, которая гордится своим вступлением в круг крупных промышленных государств, не откажется от вступления в расширенную "семерку", - отмечают авторы статьи.

"Впрочем, связанные с этим преимущества, кроме улучшения репутации, сомнительны. Южная Корея - так же, как Австралия и Индия, - является членом ОЭР и G20 и имеет много возможностей высказать свое мнение в международных договоренностях".

"Исключение Пекина из G11 еще больше обострит существующий конфликт: так ускорится раскол на мир "добра против зла", демократий против коммунистической диктатуры, пропасть углубится. Учитывая масштаб мировых проблем - наряду с коронавирусом и климатическим кризисом многие относят к ним растущий разрыв между бедными и богатыми и прогрессирующий национализм - возникает вопрос о целесообразности обсуждений без противоположного полюса, которым Трамп считает Пекин".

"Если Трамп использует расширение клуба для того, чтобы оказывать еще большее давление на Китай, Австралия и Южная Корея окажутся в особенно затруднительном положении. Обе страны являются близкими партнерами Соединенных Штатов в политике безопасности, к тому же Южная Корея находится под защитным ядерным щитом США".

"Но в экономике Австралия преимущественно зависит от Китая, зависимость Южной Кореи растет. Их правительства годами пытаются сбалансировать свои интересы между Америкой и Китаем. Вступление в расширенную "семерку" может сильно нарушить этот баланс", - полагает издание.

"В настоящий момент колкости Трампа особенно болезненны для Китая. В середине этой недели Австралия и Индия проведут свой саммит - в рамках телеконференции. (...) Пекин будет держать ухо востро, когда в среду Нарендра Моди и Моррисон будут вести переговоры. Ведь речь, конечно, пойдет не только об отправке индийских студентов в Австралию или экспорте угля в Индию, но и о маневрах военно-морского флота в Индийском океане. Выражаясь кратко, на телеконференции речь пойдет о том, как поставить Китай, главного торгового партнера австралийцев, под давление путем растущей близости с Индией".

"Индийцам сейчас как раз кстати приглашение в "мировой совет" без Китая. Ведь Индия, с поддержкой Вашингтона, на протяжении нескольких недель играет мускулами: с одной стороны, Моди на фоне экономического фиаско в собственной стране не скрывает, что хочет переманить инвесторов из Китая. С другой стороны, правительство одновременно пытается противопоставить что-то продвижению Китая в Гималаях", - поясняет издание.

С точки зрения американского президента, переговоры в формате G10, а еще лучше в формате G11, сформировали бы фронт против Китая. "После блокировки телекоммуникационной компании Huawei, обострения торгового конфликта, возрождения Quad и выхода из ВОЗ, эта инициатива кажется логичным следующим шагом. Как и от любой конфронтации, благодаря ей может вырасти внутриполитическая выгода Трампа, которой он однако добьется ценой еще больших экономических рисков", - заключает Frankfurter Allgemeine Zeitung.