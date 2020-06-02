В начале карантина внезапных остановок сердца стало в два раза больше

"(...) С конца марта, когда волна пандемии обрушилась на Францию с полной силой, кардиологи с удивлением стали наблюдать гораздо меньше инфарктов, чем раньше... но зато выросло число более серьезных случаев. Объяснение этому явлению можно найти в опубликованном 28 мая в журнале The Lancet Public Health исследовании под руководством Элоя Марижона, профессора кардиологии и соруководителя Центра экспертизы внезапной смерти при Национальном институте здравоохранения и медицинских исследований, Парижском университете и Объединении государственных больниц Парижа, и доктора Даниэля Йоста из гарнизона пожарной охраны Парижа", - пишет Le Figaro.

"В то время как кардиологи в больнице видели меньше инфарктов, они наблюдали больше остановок сердца, и Национальный Институт Статистики и Экономических Наук (INSEE) отметил значительное увеличение смертности", - говорится в статье.

"(...) Профессор Марижон и его коллеги подчеркивают удвоение частоты внезапных остановок сердца, происходящих за пределами больницы, в частности, в первые три недели карантина, по сравнению с обычной заболеваемостью в это время года. Работа осуществлялась благодаря регистру остановок сердца, который ведется аварийными службами гарнизона пожарной охраны Парижа в столице и в департаментах О-де-Сен, Сена-Сен-Дени, Валь-де-Марн", - указывает автор статьи Дамьен Маскре.

"(...) В течение первой половины карантина исследователи наблюдали 26,6 остановок сердца на миллион жителей, в то время как в парижском регионе этот показатель обычно составляет 13,4", - говорится в статье.

"В четырех департаментах через две недели после начала карантина мы четко наблюдаем пик частоты внезапных остановок сердца (количество случаев на миллион жителей), который следует за пиком эпидемии", - поясняет профессор Марижон. То есть он достигает максимума между 25 марта и 7 апреля. "Мы не хотели наносить эти две кривые на одну и ту же диаграмму, - уточняет он в разговоре с Le Figaro, - потому что это привело бы к идее о прямой причинно-следственной связи, которую наше исследование не может подтвердить".

"Корреляция поразительна, и гипотеза о причинной взаимосвязи основана на патофизиологических аргументах. Тем не менее, следует отметить, что не все остановки сердца можно списать на Covid. "Это достоверно лишь в трети случаев", - отмечает доктор Николь Карам, одна из главных авторов этого исследования. Каждый третий случай - это ничего, это намного меньше по сравнению с тем, что наблюдали итальянские врачи в Ломбардии, серьезно пострадавшей от эпидемии, где эта доля достигла 75%", - передает журналист.

"Существует несколько способов объяснить увеличение числа остановок сердца в середине эпидемического пика. Кардиологи быстро подняли вопрос о возможности прямого повреждения вирусом сердечной мышцы, в частности, через миокардиты (воспаления сердечной мышцы), а реаниматологи сообщили о таком осложнении, вызванном нарушениями свертываемости крови при лечении наиболее тяжело больных пациентов", - указывает Дамьен Маскре.

"Однако, по мнению профессора Мишеля Комажда, кардиолога и члена Медицинской академии, "основной причиной является задержка, с которой пациенты обращались за помощью к медицинским работникам в случае появления тревожных симптомов (боль в грудной клетке, патологическая одышка...) из-за боязни заразиться".