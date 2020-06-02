В Миннеаполисе, где введен комендантский час, жители сами организуют свою защиту

"(...) Миннеаполис без передышки перешел от карантина к комендантскому часу. После развертывания Национальной гвардии и введения чрезвычайного положения крупные массовые беспорядки, разорившие город на прошлой неделе, прекратились, однако грабежи продолжаются, и жители сами организуют собственную защиту. С наступлением темноты улицы пустеют, и рев кружащих в небе невидимых вертолетов лишь усугубляет мрачную обстановку", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Миннеаполисе Адриан Жольмес.

"(...) На пересечении с 28-й улицей на стоянке супермаркета Seward Co-Op группа мужчин в светоотражающих желтых жилетах наблюдает за редкими автомобилями. "А где номера?" - кричат они водителю, который поворачивает на низкой скорости. "Это новая машина!" - отвечает он и тотчас исчезает. "В последнее время развелось просто безумное количество новых автомобилей", - замечает Стив Макколи.

"Этот шестидесятилетний электрик живет в нескольких кварталах отсюда. Вместе со своими соседями он каждую ночь стоит на страже, чтобы сдерживать громил. Они оснащены фонариками. У одного крепкого парня в руке бейсбольная бита, - описывает автор репортажа. "Многие грабители разъезжают в машинах без номеров, - объясняет Стив. - Мы стараемся внимательно следить за машинами, проезжающими по несколько раз, чтобы определить их местонахождение. На этой улице было огромное количество грабежей. Они вошли в супермаркет-кооператив Seward и опустошили банкомат; винный магазин был полностью разграблен и сожжен. Прошлой ночью кто-то вырезал дыру в фанере, которой забита витрина того магазина, который вы там видите, и бросил в нее коктейль Молотова. К счастью, коктейль отскочил и загорелся снаружи. Мы сняли их номерной знак и вызвали полицию, но никто не ответил. Они совершенно завалены работой".

"Я думаю, что то, что произошло в понедельник - это трагедия, - продолжает Стив. - Но под видом вполне законных протестов многие плохие парни разбушевались и стали сеять хаос. Как демократический избиратель, я думаю, что эти грабежи - настоящая катастрофа. Все это приводит к тому, что мы проиграем президентские выборы. Вспомните, что произошло в 1968 году после беспорядков, тогда был избран Никсон".

"На велосипеде "внедорожнике" подъезжает молодой человек с хипстерской бородой. "Нас несколько человек в изолированном доме в соседнем квартале, - поясняет он. - Если вы услышите, как мы стучим по кастрюлям, значит у нас возникла проблема, и нам нужна помощь... Тут ездят какие-то странные типы. В субботу утром один мужчина совершил налет на прачечную, вот так, среди бела дня, в 7:30 утра. Полиции нигде нет. Они разрываются на части", - рассказывает он и скрывается в ночи.

"(...) Все районы самоорганизуются, - поясняет Эндрю Кебрик, сосед Стива, с хвостиком на затылке, короткой бородой и в льняной куртке. "Все началось с групп WhatsApp между соседями. А теперь у нас есть таблицы с графиками охраны. Прошлой ночью я дежурил до 4 часов утра. Мы вынуждены самоорганизовываться, полиция Миннеаполиса даже не отвечает на телефонные звонки".

"(...) Выше, на Франклин Уэст-Авеню, по другую сторону проспекта Гиавата, Алан и его друзья стоят на страже с рацией в руках, между супермаркетом Aldi, забаррикадированным деревянными досками, и клиникой общины коренных американцев. "Полиции больше нет, и после наступления темноты уже никому нельзя доверять, - говорит Алан. - Надо также быть осторожными с солдатами Национальной гвардии, которые очень нервничают". Алан принадлежит к племени оджибва. Он носит майку индейской ассоциации, украшенную лозунгом: "До 1492 года американцы никогда не были бездомными". "Мы здесь скорее для устрашения громил, но каждую ночь мы прогоняем несколько групп".

"В трех кварталах отсюда сидящий в раскладном кресле перед продуктовым магазином Pow-Wow Grounds 70-летний Фрэнк Паро, индеец-чиппева из племени Гранд-Портеджа и исторический член Движения американских индейцев, тоже собирается дежурить часть ночи, - отмечает спецкор. "Нашей общине в этом квартале принадлежат клиника, банк и несколько магазинов. Мы понимаем, что ни на кого не можем рассчитывать. Полиция защищает банки и офисы в центре города, но ничего не делает для цветных людей".