2 июня 2020 г. Майкл Кроули | The New York Times Трамп и Путин обсуждают участие России в G7, но союзники опасаются "Президент США Трамп и президент России Владимир Путин в понедельник побеседовали по телефону, через два дня после того, как Трамп заявил, что намерен пригласить Путина принять участие в саммите G7 в США в сентябре, что стало новым раундом возобновления личной дипломатии между двумя лидерами в этом году", - передает The New York Times. (...) Звонок "был инициирован Трампом, и, по словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп передал Путину личное приглашение на встречу, которую проводит президент США". (...) В понедельник, выступая перед журналистами, представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что Великобритания выступает против разрешения России вернуться в эту группу, потому что его правительство "еще не увидело свидетельств изменения поведения, которое могло бы оправдать повторное принятие", сообщает Reuters. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился с этим, заявив, что сохраняющееся несоблюдение Россией международных правил и норм являются причиной того, что она остается вне формата G7 и останется вне его в будущем. "Но ни один из них не сказал, будет ли его страна бойкотировать запланированную встречу, первоначально намеченную на июнь, но отложенную из-за коронавируса, если Путин примет участие в качестве приглашенного наблюдателя", - подчеркивает газета. "(...) В последнее время Трамп активизировал свою личную дипломатию с Путиным, - констатирует издание. - Этой весной они несколько раз говорили о мировых ценах на нефть, обменялись поставками медикаментов и опубликовали необычное совместное заявление, посвященное памяти о российско-американском сотрудничестве в разгроме нацистской Германии. Но многие представители администрации Трампа по-прежнему настороженно относятся к Москве, и в целом отношения между двумя странами остаются напряженными. В прошлом месяце США разозлили Кремль, объявив о выходе из Договора по открытому небу, соглашения о контроле над вооружениями эры холодной войны, а на прошлой неделе Агентство национальной безопасности открыто обвинило Россию в компьютерных взломах по всему миру". "Но Трамп продолжает говорить в положительных тонах. "За последние несколько месяцев наши отношения с Россией проделали большой путь", - заявил он 21 мая. Трамп часто говорил о повторном принятии и России в G7, но эта идея так и не получила поддержки других членов альянса, хотя президент Франции Эммануэль Макрон заявил в 2019 году, что этот шаг может быть "уместным", если Россия разрешит конфликт в восточной Украине, где она поддерживает промосковское сепаратистское движение", - напоминает издание. "Выступая в субботу перед журналистами на борту Air Force One, Трамп предложил провести встречу блока в сентябре, на которой, помимо России, также предлагается присутствие Южной Кореи, Австралии и Индии. (...) Из замечаний Трампа было неясно, возобновляет ли он свой призыв к формальному принятию России в эту группу и также предлагает пополнить ее состав другими странами. Но в кулуарах высокопоставленный чиновник администрации в понедельник пояснил, что Трамп предлагает их присутствие в качестве разовых гостей", - говорится в публикации. (...) "Это - другой акцент по сравнению с тем, который был предоставлен журналистам в субботу директором Белого дома по стратегическим коммуникациям Алиссой Фарах, которая заявила, что фокусом такой встречи будет Китай", - указывает The New York Times. (...) "Гамбит Трампа в отношении повторного принятия России в G8 - просто уловка, чтобы отвлечь внимание от щекотливых новостей о том, что Ангела Меркель, самый важный европейский союзник Америки в борьбе с пандемией и с возрождающейся Россией, не хочет участвовать в показушном саммите в Вашингтоне ", - сказал Эндрю Вайсc, вице-президент по исследованиям в Фонде Карнеги за международный мир. "Много раз в прошлом Трамп выдвигал эту идею, которая, как он наверняка знает, является полностью безнадежным предприятием, чтобы сменить тему с насущных проблем, в которых США полностью изолированы или в разладе с нашими ближайшими союзниками, таких как торговля, изменение климата и Иран", - добавил Вайсс. "Что касается причины исключения России из G8 - аннексии Крыма, то Трамп издавна не проявлял особой симпатии к возмущению украинского правительства, предположив в середине 2016 года, что Крым по праву является российской территорией", - пишет The New York Times. (...) В напиcании статьи приняла участие Кэти Роджерс Источник: The New York Times