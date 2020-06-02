Обучение на полицейского длится в США в среднем всего лишь 19 недель

"Протесты в США проливают свет на обучение полицейских. Почему американские полицейские зачастую реагируют так жестко - и почему закон защищает такое поведение?", - задается вопросом швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Эрик Гарнер погиб в 2014 году от удушающего приема полицейского, Фредди Грей в 2015 году от черепно-мозговых травм после жесткой транспортировки в полицейском автомобиле, Бринна Тейлор погибла в марте этого года под пулями полицейских, которые без предупреждения хотели провести обыск в ее квартире. Смерть Джорджа Флойда от рук полицейского на прошлой неделе, вероятно, стала известной последней каплей, которая переполнила чашу", - отмечает журналистка Мари-Астрид Лангер.

"18 тыс. американских полицейских ведомств во многом действуют автономно в обучении полицейских. В среднем по стране оно длится 19 недель, но различия велики: в Калифорнии будущих полицейских обучают на протяжении 32 недель. В Индиане каждый, кто устраивается на работу в полицию, может начать работу без формального обучения, если он пройдет его в течение первого года; продолжительность обучения зависит от местного полицейского ведомства", - говорится в статье.

"Обучение почти везде фокусируется на применении оружия: как показал опрос, проведенный весной 2015 года среди 281 правоохранительного ведомства США, рекруты обучаются обращению с огнестрельным оружием в среднем в течение 58 часов, 49 часов составляет обучение тактикам обороны, и лишь 8 часов им преподают техники снижения напряженности ситуации", - отмечает издание.

"Первоочередной целью обучения является обеспечение безопасности полицейского. Из-за нестрогих законов об оружии во многих штатах американскому полицейскому всегда приходится исходить из того, что его противник вооружен. Официальной статистики того, сколько людей убиваются полицейскими, в США нет. Согласно данным журналистов и оценкам экспертов, в год погибает как минимум 1 тыс. людей. При этом на службе погибает относительно малое число полицейских: за последние десять лет на работе ежегодно погибало в среднем 162 сотрудника правоохранительных органов".

"В своей ежедневной работе полицейские могут рассчитывать на то, что закон на их стороне, - указывает автор статьи. - Этому способствуют два прецедентных решения Верховного суда: в 1967 году Верховный суд закрепил принцип "квалифицированного иммунитета"; он защищает полицейских от юридических последствий их действий на службе, если они не нарушают "четко установленную норму права" или право, закрепленное в конституции. Согласно прецедентному судебному решению 1989 года, полицейским также разрешается использовать жесткие меры: по делу Грэма против Коннора суд постановил, что насилие оправдано, если оно кажется уместным "с точки зрения разумно действующего сотрудника, находящегося на месте происшествия". (...) Этим объясняется то, что суды по сей день редко выносят обвинительные приговоры в отношении полицейских, применивших насилие".

"В 2015 году президент Барак Обама издал указ, запрещающий полицейским ведомствам закупать военное снаряжение, в частности, бронированные автомобили и штыки. В отношении других предметов снаряжения, например, дронов и специального оружия, необходимо было доказать, что сотрудники знают, как ими пользоваться".

"Но Дональд Трамп пересмотрел этот указ, как и многие другие решения своего предшественника. В августе 2017 года под давлением полицейских профсоюзов он подписал соответствующий указ (...)", - поясняет издание.

"Тем не менее после беспорядков в Фергусоне в 2014 году американские полицейские ведомства изменили свои взгляды, говорит Чак Уэкслер из полицейского объединения PERF. Он и его команда на протяжении нескольких лет занимаются обучением полицейских техникам деэскалации, в том числе и в Миннеаполисе. Именно случай Джорджа Флойда показывает, что что-то поменялось. "Раньше начальнику полиции пришлось бы ждать формального и зачастую продолжительного расследования, прежде чем он мог бы принять какие-либо меры в отношении полицейского, поведение которого, возможно, было незаконным", - написал Уэкслер в своем комментарии о беспорядках. Однако начальник полиции в Миннеаполисе незамедлительно уволил четырех сотрудников, причастных к смерти Флойда, и привлек одного из них к обвинению. (...) Впрочем, дело Флойда, по словам Уэкслера, не является показательным в отношении полицейской культуры Америки в целом. (...)", - передает Neue Zürcher Zeitung.