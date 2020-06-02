Убийство гражданина Грузии: следователи ждут сотрудничества с Россией

"Спустя больше девяти месяцев после предположительно заказного убийства гражданина Грузии в Берлине немецкие следователи продолжают ждать российской поддержки в расследовании дела, - передает немецкое издание Die Welt. - На два запроса об оказании правовой помощи, направленных в декабре 2019 года, "до настоящего момента не было получено ответа по существу со стороны Российской Федерации", говорится в ответе федерального министерства юстиции на запрос депутата "Левой" партии Севим Дагделен, имеющемся в распоряжении информационного агентства dpa".

"В прошлом году убийство вызвало кризис в германо-российских отношениях, - напоминает издание. - 40-летний гражданин Грузии чеченского происхождения был застрелен в упор в парке в берлинском районе Моабит. Подозреваемый россиянин был задержан в тот же день и с тех пор находится в следственном изоляторе. По сообщениям СМИ, он поддерживал тесные контакты с российской спецслужбой ФСБ".

"В начале декабря генеральный прокурор взял расследование на себя, так как усмотрел в деле признаки того, что преступление было совершено по заказу российских государственных органов. Ожидается, что в скором времени он предъявит обвинение в Высшем региональном суде Берлина".

"Чтобы, наконец, раскрыть преступление и больше не попустительствовать домыслам, взаимная правовая помощь должна функционировать лучше", - раскритиковала ситуацию депутат Дагделен", - передает Die Welt.