Россия сняла оппозиционера с самолета ЕС

"Случаи поразительно схожи: спецслужба автократического государства останавливает регулярный европейский рейс, штурмует самолет, похищает оппозиционного активиста и только после этого позволяет самолету продолжить полет в аэропорт назначения. То, что похоже на похищение белорусского блогера Романа Протасевича, произошедшее в Минске чуть больше недели назад, случилось в российском мегаполисе Санкт-Петербурге", - пишет немецкий таблоид Bild.

Андрей Пивоваров, бывший руководитель "Открытой России", организации, провозглашенной в России "нежелательной", собирался лететь в Варшаву в отпуск, но "сотрудники ФСБ поднялись на борт европейского самолета, вывели Пивоварова и повезли его на допрос", передает издание.

"Преступление" Андрея Пивоварова - пост в Facebook, в котором он продвигал оппозиционную предвыборную платформу. Теперь активиста отправили за 1700 километров, в город Краснодар на юге России, чтобы подвергнуть его политически мотивированному процессу. "Из-за репоста к Андрею вломились в самолёт, провели ночной допрос и обыск и увезли его в Краснодар", - написала в Twitter активистка Татьяна Усманова".

"Примечательная деталь: всего за шесть часов до своего ареста Пивоваров критиковал российского правителя Владимира Путина за его близость к белорусскому диктатору Лукашенко", - указывает Bild.

"Авиационный журналист Якоб Верт из aeroTELEGRAPH.com сказал в разговоре с Bild, что пока неясно, нарушила ли Россия - как и Белоруссия неделю назад - международные авиационные правила, задержав самолет во время руления на взлетно-посадочную полосу. "В настоящий момент Польша изучает, было ли это незаконным вмешательством", - сказал Верт в интервью изданию".

"Тем не менее инцидент вызывает беспокойство. "Если правительства возьмут за правило подобное вмешательство в международное воздушное сообщение с целью ареста своих критиков, то, к сожалению, следует опасаться, что это были не последние инциденты", - сказал собеседник издания".

"Резкая критика действий России в отношении пассажирского самолета звучит и из Польши. Славомир Дембский, директор Польского института международных дел (PISM), сказал в разговоре с Bild: "Тот факт, что ФСБ демонстративно задержала Пивоварова на борту уже совершавшего руление польского самолета в Санкт-Петербурге, следует рассматривать как российскую подпись к акции, организованной якобы белорусскими спецслужбами несколько дней назад".

"Руководитель польского аналитического центра уверен: "Очевидно, что ФСБ следила за Пивоваровым и могла арестовать его в любое время по дороге в аэропорт, в аэропорту или когда он пересекал границу, но они решили сделать это, когда он уже был в самолете".

"Это, по его словам, является сигналом миру: "Мы сделали это в Минске, и мы можем сделать это везде".

"Рената Альт - эксперт по Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европе в партии СвДП и член Комитета бундестага по внешней политике. Она обращает внимание на параллели между арестами похищенных из самолетов оппозиционеров в Минске и Санкт-Петербурге. Впечатляющий арест Андрея Пивоварова больше похож на захват заложника, чем на арест, - заявила эксперт по внешней политике в интервью Bild. - Сходство этой акции с арестом Протасевича в Белоруссии очевидно. Используя Лукашенко в качестве тарана, Путин проверяет, как далеко он может зайти. Так оппозиции демонстрируется, что она никогда и нигде не может быть в безопасности".

"Рената Альт призывает к гуманитарному и политическому ответу на действия России и считает, что действовать обязаны как ЕС, так и правительство Германии. По мнению Альт, "ЕС должен как можно скорее предложить убежище оппозиционным активистам из России".

"Правительство Германии должно окончательно заморозить "Северный поток-2". Это безответственно, продолжать проект, учитывая текущую ситуацию с правами человека в России", - заявила политик".