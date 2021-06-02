Ирина Прохорова: "Закон о просветительской деятельности - это безумие и самоубийство"

Потерпел ли неудачу протест в Белоруссии? И есть ли на что надеяться российскому населению на фоне государственной войны с просвещением? Журналистка немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстин Хольм побеседовала с Ириной Прохоровой, литературоведом, руководителем издательского дома "Новое литературное обозрение" и Фонда Михаила Прохорова.

"Ситуация в Белоруссии трагична, - отметила собеседница издания. - Однако не стоит забывать, что белорусы добились бы своей цели, если бы Россия не помогла Лукашенко. Мирные протесты не всегда сразу приводят к результату. Возьмем, например, борьбу чернокожих за равные права в Америке, которая началась в девятнадцатом веке и продолжается до сих пор. Учитывая опыт революций в России, я поддерживаю эволюционный путь, который может быть более длительным, но и более фундаментальным. В Белоруссии, несмотря на репрессии, общество стало совсем другим. Это принесет свои плоды. Гнусные репрессии говорят о том, что режим осознает собственную нелегитимность".

Говоря о ситуации в России, Прохорова отметила: "Режим находится в стагнации, многие сравнивают ситуацию с эпохой позднего Брежнева, у сегодняшней администрации нет модели будущего. Но ее нет и у российского общества и критиков системы, что и является главной причиной их неудач. Когда Навальный говорит о "счастливой России будущего", это не продумано. Протесты в Хабаровске против отставки избранного губернатора, в северном российском городе Шиес против планируемого мусорного полигона и в башкирском городе Куштау против разрушения горы имели большой потенциал; на улицы вышел практически весь город, а не только пара представителей интеллигенции. Можно было наблюдать, насколько другим стало общество, несмотря на навязываемую людям ностальгию по Советскому Союзу. В Хабаровске (...) людям плюнули в лицо. Существует большая ненависть к партии власти, "Единой России". Победит тот, кто проявит изобретательность и найдет слова для выражения недовольства народа и его идей относительно будущего".

"Конфронтация с бывшими советскими республиками, с которыми мы не построили добрососедские отношения, печальна и лишена перспективы, - указала собеседница издания. - К сожалению, враждебность к Западу является в нашей стране традицией. Если вы спросите людей на улице, многие будут злословить в адрес "проклятого Запада". Но те же люди потом на последние деньги отправляют туда своих детей для получения образования. Это классическое двоемыслие. Как это всегда бывает в тоталитарных системах без открытых дебатов, общество становится загадкой для самого себя. Так было в позднем Советском Союзе. В тени тотальной идеологии, в которую никто не верил, общество тайно менялось и внезапно перестало быть советским в 1991 году".

Говоря об антироссийских санкциях Запада, Прохорова подчеркнула: "На целенаправленные санкции власти отвечают ударом по собственному населению. Еще не найден рецепт того, как справиться с тоталитарными политиками. В XX веке, когда в Европе было довольно много тоталитарных лидеров, это привело к войне".

Рассуждая о новом законе, согласно которому просветительская деятельность должна будет подлежать государственному лицензированию, Прохорова указала: "Этот закон - безумие и самоубийство, он может сломать все и открывает огромные возможности для злоупотреблений. Он еще не проработан, никто не знает, как он будет функционировать. (...) Он предназначен в первую очередь для того, чтобы подвергнуть запрету или штрафам нежелательные образовательные программы, например, исторического общества "Мемориал"* или правозащитников. Население хотят "обработать", независимые институты уничтожить. Поэтому сейчас планируется возродить государственное общество "Знание" по образцу одноименного советского учреждения. Там наверняка будут выступать люди, рассказывающие, что Сталин был хорошим, а ГУЛАГ давал возможности для социального роста".

"Мы становимся свидетелями открытой реабилитации сталинизма, которая вяло проходила ранее. Мы слушаем, что в ГУЛАГе были сказочные условия, насколько он был полезен. (...) Сегодняшний авторитарный режим также изолирован от общества, в бюрократии ведутся внутренние бои, принимаются неверные решения с тяжелыми последствиями", - сказала собеседница издания.

На вопрос о том, есть ли вероятность того, что когда-нибудь президент Путин будет доволен масштабом своего контроля над страной, Прохорова ответила: "Нет. Бюрократия - его фундамент, но она развивает действующий по своим законам импульс, который он не может сдержать, если хочет остаться у власти".

"Когда единственным вариантом работы является служба в силовых структурах, это очень опасно; многие молодые люди, у которых нет профессии, нет компетенции, становятся опорой режима. Для меня самое неприятное - это антипросветительская повестка дня режима. Советский Союз был тоталитарным государством, но это был и просветительский проект, хотя и со скромными средствами. Между тем сегодняшние власти провозглашают, что люди не нуждаются в образовании. Они хотят, чтобы власть обслуживала тонкая прослойка интеллектуалов, а остальные оставались необразованными. В сегодняшнее время невозможно представить себе ничего хуже. Это бомба замедленного действия. Через двадцать лет мы можем получить армию неграмотных. Наш режим хочет быть сверхдержавой, но на фундаменте шестнадцатого века", - указала Прохорова.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента