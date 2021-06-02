Привлечение к работе заключенных - возвращение ГУЛАГа?

"Заключенных планируют привлечь к работе на стройках и золотых приисках. Но план Кремля уязвим по нескольким пунктам - и навевает воспоминания о сталинской эпохе", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Россия испытывает серьезный дефицит рабочей силы. Главная причина - коронакризис: по официальным данным, с начала пандемии число трудовых мигрантов, в основном из бывших советских республик, резко сократилось, с почти 11 млн до примерно 6 млн человек к концу 2020 года", - отмечает журналист Матиас Брюгманн.

"Российское правительство хочет бороться с нехваткой рабочей силы с помощью особого плана: на крупных стройках, на золотых приисках и везде, где до сих пор тяжелую работу выполняли мигранты, в будущем снова будут привлекаться заключенные".

"В России сравнительно много заключенных. Хотя впервые с момента основания государства в 1991 году их число упало ниже полумиллиона и составило, по последним подсчетам, 482 тыс. человек, только в США (2,1 млн) и Бразилии (755 тыс.) заключенных больше, чем в России", - пишет издание.

"Государственная железнодорожная компания РЖД, металлургический концерн "Норникель", нефтяная компания "Роснефть", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, и крупнейший контролируемый Кремлем банк "Сбер" уже выразили заинтересованность в работниках из тюрем. (...)Однако критики рассматривают проект как создание нового ГУЛАГа", - говорится в статье.

"Это будет не ГУЛАГ", - отвергает критику Александр Калашников, глава Федеральной службы исполнения наказаний. По его словам, работающие заключенные будут "получать достойную зарплату" и жить в общежитиях "в достойных условиях", а не в бараках, как это было в ГУЛАГе".

"ФСИН собирается привлечь заключенных к участию в программе возможностью сокращения срока заключения. "Здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать, и если будет разумно организован труд осужденных - почему нет", - говорит лава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. Такой план - это точно никакой не ГУЛАГ, считает он".

"Частные компании скептически относятся к плану российского правительства: мотивация заключенных работать при нынешней нищенской зарплате "крайне мала", говорят представители российской промышленности. К тому же только строительной отрасли требуется не менее 3-4 млн рабочих. А заключенных, как считает Антон Глушков, председатель Национальной ассоциации строителей, слишком мало".

"Дмитрий Песков, пресс-секретарь шефа Кремля Владимира Путина, похвалил проект, назвав его "новой и интересной инициативой". Но план уязвим по пяти пунктам", - указывает издание.

"Во-первых, согласно новой Конституции, заключенных запрещено принуждать к работе. Это положение было внесено в новую российскую Конституцию после распада СССР из-за прошлого, связанного с ГУЛАГом. Ведь в сталинскую эпоху с 1930-х по 1950-е годы подневольные рабочие из ГУЛАГа участвовали в гигантских советских железнодорожных проектах, строительстве плотин, работали на крупных промышленных предприятиях, на золотых приисках, в угольных шахтах и на рудниках. Миллионы людей жили в бараках и работали до смерти. Теперь заключенных привлекают к участию в программе официально, но организации по защите осужденных предупреждают о массовом принуждении".

"Во-вторых, название "исправительные центры", где российским заключенным в будущем предстоит строить, заниматься сваркой и копать, напоминает лагеря, созданные правительством Китая для сотен тысяч уйгуров. Мусульманское меньшинство на северо-западе Народной Республики подвергается жестокому угнетению и принуждается к труду в подобных колониях", - говорится в статье.

"В-третьих, план подвергся критике за то, что он фактически официально поощряет широко распространенную в России ксенофобию: хотя эта огромная страна известна своим гостеприимством, оно распространяется в первую очередь на туристов. Рабочие-мигранты из кавказских или среднеазиатских республик, таких как Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Грузия, постоянно жалуются на насилие со стороны российских неонацистов, расистские нападения и оскорбления, невыплату заработной платы и целенаправленную дискриминацию со стороны полиции и других органов власти".

"В-четвертых, план уязвим в связи с тем, что в прошлом уже неоднократно возникали скандалы. В исправительных колониях, которые и сегодня пользуются дурной славой, некоторые заключенные вынуждены работать, для других это замена тюремному заключению. Участница скандальной панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова после осуждения в 2014 году жаловалась на 16-17-часовые смены".

"В-пятых, правозащитные организации, такие как Gulagu.net, уже много лет жалуются на нарушения в российских колониях и борются за права заключенных. Они указывают на крайне низкую зарплату, которую сразу же удерживают за одежду, еду и мыло".

"Мотивации почти нет, ни у кого по окончании срока заключения не бывает на счету реальной суммы", - указывает Алексей Федяров из инициативной группы по защите прав заключенных "Русь сидящая"*. В результате страдает качество работы: автобусные остановки, сваренные заключенными, часто практически не пригодны для использования, сшитую униформу или собранные ими овощи зачастую приходится утилизировать".

"Но в России на инициативные группы оказывается такое давление, что некоторые из них прекращают свою работу. Так, люди, занимавшиеся проектом Gulagu.net, объяснили прекращение своей деятельности тем, что сотрудники оппозиционных организаций в России и Белоруссии больше не могут чувствовать себя в безопасности", - передает Handelsblatt.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента