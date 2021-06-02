Пекин хочет завоевать планету с юга

"Безудержный национализм Китая начинает приносить плоды, особенно со стороны правительств африканских стран", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

"Презренная мерзавка". Такое прозвище заслужила "маленькая" Литва - по мнению газеты Global Times, связанной с Коммунистической партией Китая. Газета разразилась язвительной передовицей в ответ на решение Вильнюса осудить "геноцид" в Синьцзяне и выйти из формата сотрудничества 17 + 1, установленного Пекином со странами Восточной Европы. "Литва не имеет права критиковать Китай, и это не та манера, в которой должна себя вести маленькая страна", - утверждает передовой авангард китайской пропаганды, без обиняков напоминая прибалтийскому государству правила игры в миропорядке, основанном на неумолимой иерархии держав", - говорится в статье.

"(...) Такие нападки, а также остроты дипломатии "боевых волков" в Twitter являются частью преднамеренной тактики коммунистического режима, направленной на противодействие Западу, находящемуся, по мнению Китая, в ускоренном упадке после финансового кризиса 2008 года, с тем, чтобы получше обольстить зарождающуюся периферию планеты, которая станет будущим локомотивом мировой экономики", - пишет издание.

"Пекин разыгрывает конфронтацию с Западом и обольщение Юга", - резюмирует Матье Дюшатель, директор азиатской программы Института Монтеня. (...) "Международное пропагандистское наступление Китая нацелено в первую очередь на развивающиеся страны от Африки до Азии и Латинской Америки. В то время, как в глазах Запада имидж Китая находится под угрозой, в этих регионах он достигает успехов", - считает Чо Ли-Фунг, специалист из Гонконгского университета (HKU).

"Опираясь на свой статус развивающейся страны, Китай играет роль доброжелательного "старшего брата" и набирает очки, осмеливаясь бросить вызов бывшим колониальным хозяевам, которые долгое время преподавали всем уроки", - пишет Le Figaro.

"Китай предлагает Западу альтернативный дискурс, который оказывается привлекательным ", - отмечает Чо. Пандемия помогла улучшить имидж Пекина благодаря доставке масок и вакцин в бедные страны, от Марокко до Чили. (...) Странам, жаждущим инфраструктуры, роста и порядка, китайские СМИ предлагают "техно-авторитарную" контрмодель, куда входит управление Covid и свой взгляд на права человека", - отмечается в публикации.

"(...) Эти долгосрочные инвестиции уже приносят свои плоды со стороны правительств африканских стран, которые стали ключевыми союзниками Китая в ООН и в международных организациях. Так, в июле 2020 года Пекин собрал коалицию из 53 государств в поддержку своего авторитарного восстановления управления в Гонконге на заседании Совета по правам человека ООН, опираясь на Конго-Браззавиль, Камбоджу, Никарагуа и Северную Корею, чтобы оставить страны Запада в меньшинстве", - говорится в статье.

"(...) Тем не менее, безудержный национализм Китая Си Цзиньпина и его территориальное продвижение от Южно-Китайского моря до Гималаев подрывают воздействие его мягкой силы на азиатских соседей. Индия запретила TikTok и 58 других китайских приложений в ответ на военные столкновения на крыше мира, закрывая любую перспективу влияния на ключевом рынке", - подчеркивает автор публикации.

"Китайские амбиции разжигают нервозность в Юго-Восточной Азии, так, в Филиппинах на фоне наступления рыболовецких судов китайского гиганта в их исключительную экономическую зону население не хочет вакцинироваться вакциной Sinovac. По данным исследовательского центра Pew Research Center, 75% жителей Южной Кореи теперь имеют "негативное" представление о Китае, бывшем правителе и по-прежнему торговом партнере номер один Страны утреннего спокойствия, что иллюстрирует новую растущую линию разрыва в самом центре Азиатско-Тихоокеанского региона", - подытоживает Себастьян Фалетти.