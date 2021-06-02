За государственным переворотом в Мали стоит соперничество между Парижем и Москвой

"Некоторые малийские офицеры-путчисты близки к Москве. Париж не скрывает определенной раздраженности", - пишет швейцарская газета Le Temps.

"Через девять месяцев после своего первого военного переворота полковник Ассими Гоита становится новым президентом Мали. (...) Франция не хочет отталкивать от себя малийских военных, потому что испытывает к ним теплые чувства. Они сражаются с группами джихадистов вместе с французскими военными, дислоцированными в малийской пустыне с 2013 года. Тем более, что бывшая колониальная держава видит, как оспариваются ее исключительные отношения с Мали. На следующий день после переворота полковника Гоиты, в результате которого были арестованы президент и премьер-министр, малийская пресса усмотрела в этом результат разногласий по поводу контрактов на поставки российского оружия", - сообщает автор статьи Симон Петит.

"Некоторые путчисты, свергнувшие президента Ибрагима Бубакара Кейту в августе 2020 года, действительно близки к Москве, - указывает он.

"Полковник Садио Камара побывал в России незадолго до государственного переворота августа 2020 года", - анализирует Мохамед Амара, социолог из Университета литературы и наук Бамако и Лионского университета, автор книги "Торговцы тоской, страна Мали как она есть, и какой она могла бы быть"(издательство EditionsGrandvaux, 2019).

"Этот полковник, как ключевой участник августовского переворота, унаследовал стратегически важный пост министра обороны. Но он больше не фигурировал в составе нового правительства, о котором на прошлой неделе объявил временный президент Мали Ба Ндао. Последовал незамедлительный ответ со стороны вице-президента Ассими Гоиты: президент, только что вернувшийся из Парижа, где он присутствовал на саммите по финансированию экономики африканских стран, и премьер-министр были задержаны группой военных и лишены своих полномочий", - поясняет журналист.

"Разногласия по поводу возможного сближения с Россией - это не единственное объяснение второго малийского военного переворота. "Несомненно, малийским офицерам дал идеи международный зеленый свет в отношении династической преемственности в Чаде, - продолжает Мохамед Амара. - Правящая хунта также играет на растущем недовольстве Францией. После военного вмешательства ситуация с безопасностью в стране ухудшилась".

"В минувшие выходные несколько сотен малийцев участвовали в демонстрации против французского военного присутствия, размахивая российскими флагами. Несколькими днями ранее президент Эммануэль Макрон осудил "государственный переворот в государственном перевороте", ратуя даже за введение целевых санкций против малийских полковников", - указывает автор публикации.

"Со стороны Москвы можно не опасаться упреков такого рода. Военная помощь вкупе с дипломатической поддержкой - вот что Россия уже на протяжении нескольких лет оказывает Центральноафриканской Республике. Сначала русские пришли в эту заброшенную страну, бывшую территорию Франции, "на цыпочках". Теперь выясняется, что российские инструкторы фактически сражаются вместе с правительством и миротворцами ООН против повстанцев в обмен на доступ к полезным ископаемым страны. Трое из этих российских "инструкторов" были убиты в прошлый четверг", - комментирует Петит.

"Франция не скрывает своего раздражения. В воскресенье, возвращаясь из поездки в Африку, Эммануэль Макрон назвал президента ЦАР "заложником" российских наемников, обеспечивающих его защиту. В том же интервью, предоставленном Journal du dimanche, президент Франции также пригрозил Бамако вывести французские войска", - отмечает журналист.

"(...) Мохамед Амара не верит, что президент выполнит свои угрозы, так как это было бы ужасным признанием провала борьбы против джихадистов. "У Франции и Мали очень близкие отношения, не только военные, но и экономические. Это как старые супруги, которые ругаются, но остаются вместе ".