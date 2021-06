2 июня 2021 г. Гарри Каспаров | The Wall Street Journal Потерял ли Байден мужество в отношении Путина? "Я был одним из представителей российской оппозиции, которые встречались 10 марта 2011 года с Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, в резиденции американского посла в Москве. Байден только что прибыл со встречи с премьер-министром Владимиром Путиным, который, как мы знали, готовился вернуться в кресло президента после того, как одолжил его своей марионетке Дмитрию Медведеву", - пишет Гарри Каспаров, председатель Фонда защиты прав человека и Renew Democracy Initiative, в своей статье на страницах The Wall Street Journal. "Я сказал Путину больше не баллотироваться, - сообщил Байден, - что это будет выглядеть плохо и для России, и для него". Откровенная прямота вице-президента встревожила его американских коллег, которые были явно недовольны таким поворотом разговора. Я нарушил неловкое молчание и указал, что для Путина Байден и президент Обама являются нищими, которым приходится обращаться к Конгрессу за каждой копейкой, в то время как Путин может перемещать бесчисленные миллиарды по своему желанию. Я сказал, что Путина не заботит Россия и то, как все выглядит", - пишет автор публикации. "Когда Байдена избрали президентом, я надеялся, что он усвоит недавние болезненные уроки и выработает более решительную политику в отношении Москвы, чем два его слабых предшественника. Пока что мои надежды и советы оказали такое воздействие, как и совет Байдена Путину в 2011 году (...)", - говорит Каспаров, указывая, что он осудил идею встречи на высшем уровне между Байденом и Путиным, которая должна состояться 16 июня в Женеве. "Мы знаем, что от таких встреч получает Путин. (...) Встреча на высшем уровне с президентом США направляет месседж, что, независимо от того, насколько плохо обстоят дела в России, независимо от того, сколько санкций применяет Запад, Путин все еще остается хозяином, - говорится в публикации. (...) - Чего мы не знаем, так это того, что из саммита извлекут США. История снова и снова демонстрирует, что умиротворение диктатора только убеждает его, что вы слишком слабы, чтобы противостоять ему, и провоцирует дальнейшую агрессию. Путин уже идет на эскалацию, учитывая новую хакерскую атаку на американское агентство, о которой сообщили в пятницу, и покровительство, оказываемое им белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Угоном самолета Ryanair и похищением оппозиционного журналиста Романа Протасевича Лукашенко уведомил свободный мир, что нормы и регуляции этого мира хрупки и плохо подготовлены к тому, чтобы справиться с теми, кто нарушает его правила". (...) "Я сосредоточен на Путине и Байдене, потому что Лукашенко - марионетка Путина, как и Башар Асад в Сирии. Без одобрения и поддержки Путина Лукашенко никогда бы не вступил в столь наглую конфронтацию с Европой. А без путинской поддержки Лукашенко в прошлом году законный президент Белоруссии Светлана Тихановская пришла бы к власти, - утверждает Каспаров. - Вместо этого она находится в изгнании в Литве, куда направлялся Роман Протасевич до того, как был угнан его самолет". (...) (...) По мнению автора публикации, "Запад должен набраться смелости и применить суровые меры в отношении Лукашенко в связи с захватом самолета Ryanair. (...) На следующий день после угона самолета советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился со своим российским коллегой Николаем Патрушевым, чтобы заложить основы для саммита. Они говорили о "нормализации" - это эвфемизм для "умиротворения". Нормализация отношений с диктатурой лишь нормализует диктатуру. Да, как поспешили заявить сторонники Байдена, даже Рональд Рейган встречался с Советским Союзом. Но он делал это с конкретными требованиями относительно национальной и глобальной безопасности и с позиции силы. Такой повестки дня встречи Байдена и Путина пока нет". "Десять лет назад в Москве Байден имел достаточно мужества говорить с Путиным жестко, но ему не хватало власти. Теперь он располагает всей властью президентства и должен доказать, что не потерял мужества", - заключает Каспаров. Источник: The Wall Street Journal