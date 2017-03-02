До какой степени сделка по мигрантам позволяет Анкаре давить на Берлин?

Канцлер Ангела Меркель обещала сделать все, что в ее власти, чтобы как можно быстрее освободить корреспондента Die Welt Дениза Юсела из турецкой тюрьмы. Неужели действительно "все"? - сомневается немецкий таблоид Bild.

"Сейчас не идет речи о политических или экономических санкциях, например, о приостановке европейских выплат. Однако, - замечают авторы публикации, - МИД ФРГ не вызвал посла Турции, а всего лишь "попросил" его приехать для беседы в ведомство. Эта формулировка предусматривает самую мягкую форму критики в отношениях двух государств".

Серьезная эскалация не поможет Юселу, уверены в немецких правительственных кругах. Однако прежде всего Меркель и ЕС думают о "пакте" с Турцией, уверены корреспонденты: "Эрдоган заботится о том, чтобы беженцы из Ирака, Афганистана и Сирии больше не прибывали в Грецию. А мы платим".

Но является ли эта зависимость Берлина от Анкары односторонней? - задаются вопросом авторы статьи и пытаются разобраться в этом на нескольких примерах.

"Вторая миграционная волна, которую мог бы вызвать Эрдоган, имела бы разрушительные последствия для предвыборной кампании Меркель и привела бы к хаосу в ЕС. Поэтому ЕС готов предоставлять миллиардную помощь на строительство и оснащение лагерей в Турции", - отмечает издание.

Кроме того, "Эрдоган неоднократно грозил немецким политикам запретом на посещение военной авиабазы Инджирлик, где размещаются военные и техника бундесвера. Однако в настоящее время, - замечают авторы, - Минобороны рассматривает альтернативные предложения и, согласно представителям ведомства, остановило свой выбор на Иордании".

"В роли просителя президент Турции выступает в вопросе расширения таможенного союза с ЕС. Дело в том, что турецкая экономика переживает не лучшие времена, уровень безработицы достиг рекордной отметки в 12%. Этот показатель опасен в политическом плане для Эрдогана, поскольку своей популярностью он обязан турецкому экономическому чуду". В качестве еще одного примера зависимости Анкары от Берлина немецкая газета приводит ситуацию в туристической отрасли Турции. "На прошлой неделе Эрдоган отправил министра финансов Турции на встречу с его немецким коллегой. Дело в том, что после терактов и попытки госпереворота туристическая отрасль Турции испытывает серьезные проблемы, а если федеральное правительство официально объявит о том, что страна является опасной для путешествий, это обернется экономическим крахом для турок".