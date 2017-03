2 марта 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Путинские следователи берут российскую оппозицию в кольцо "Утром во вторник около дюжины сотрудников Следственного комитета пришли с обыском в квартиру Зои Световой", - повествует в The Daily Beast журналистка Анна Немцова. "Эта 57-летняя правозащитница и журналистка признана в международном масштабе как ведущий эксперт по репрессивным методам государства, исправительным учреждениям, а также нарушениям, совершенным российскими правоохранительными органами", - говорится в статье. "Узнав об обыске, все, кто знаком со Световой и ее семьей, испытали мрачное чувство дежавю. Когда-то за чаем у себя на кухне Светова рассказала мне об аресте своих родителей - Феликса Светова и Зои Крахмальниковой, которые в советские времена были писателями-диссидентами. В 1982-м, совсем как в это утро, сотрудники КГБ пришли, чтобы рыться в книгах и записках ее матери", - говорится в статье. "При власти Путина Светова много лет описывала истории о нарушениях прав человека российскими властями. В качестве члена комиссии, проверяющей тюрьмы, Светова описывала изнутри российских тюрем жизнь заключенных. Она писала репортажи для независимых изданий, в том числе для сайта OpenRussia.org, который спонсируется самым знаменитым из бывших российских заключенных, мощным критиком Путина Михаилом Ходорковским", - говорится в статье. "Ходорковский, живущий в Лондоне, тратит свои деньги и время на поддержку российской оппозиции, а также спонсирование будущей российской интеллектуальной и технократической элиты: ученых, экономистов, ИТ-специалистов и журналистов. Российские власти не приветствуют тот факт, что Ходорковский и его финансы развивают гражданское общество в России, и его команда в Москве подвергается колоссальному давлению с тех пор, как летом 2014 года международный арбитраж постановил, что Россия обязана выплатить 50 млрд долларов за вступление во владение ЮКОСом (компанией Ходорковского) и экспроприацию ее активов. В 2015-м российский суд даже предъявил ему заочно обвинения в убийстве", - говорится в статье. "Начиная с декабря того года, следователи проводили обыски в жилищах более дюжины сотрудников Ходорковского, разыскивая любые доказательства, связанные с продолжающимся расследованием в отношении ЮКОСа", - пишет автор. "Официальное обоснование обыска в доме Световой было связано с расследованием в отношении "украденных активов", которые Ходорковский якобы забрал у ЮКОСа, поскольку Ходорковский финансировал некоторые репортерские работы Световой", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast