Почему Финляндии удается отражать информационные атаки Путина?

"С учетом того, что в этом году должны состояться выборы во Франции, Нидерландах, Чехии и, возможно, Италии, европейские разведслужбы на всем континенте бьют тревогу по поводу попыток России повлиять на их исход посредством целенаправленной дезинформации и пропаганды, как она, как представляется, делала во время президентских выборов в США", - пишет Foreign Policy.

"Этот тип информационной войны может варьироваться от раскручивания ложных новостей и теорий заговора до разжигания существующих проблем - и все это с целью подорвать доверие общественности к правительствам и государственным институтам. В других странах Балтии и бывшего Советского Союза связанная с Россией дезинформация создала панику и подтолкнула местные правительства к предсказуемым, контрпродуктивным ответным мерам, которые только поддержали цели Кремля в регионе", - пишет автор статьи Рейд Стэндиш.

"Однако на фоне этого растущего давления один из соседей России оказал непривычное сопротивление масштабной информационной войне, которую Москва ведет по всей Европе, - Финляндия", - говорится в статье.

"Как и в других странах Прибалтики или Восточной Европы, в Финляндии заметно возросло число ложных новостей и пропаганды, направленной против нее, которые можно было связать с Россией, после аннексии Москвой Крыма в 2014 году. Целью этих атак было подорвать доверие к правительству, и они часто происходили одновременно с демонстрациями военной силы вдоль российской границы", - пишет Стэндиш.

"Но, в отличие от своих соседей, Хельсинки считает, что у него есть средства для эффективного отражения любой информационной атаки со стороны своего восточного соседа. Финские чиновники считают, что сильная система государственного образования их страны, давняя традиция балансирования в отношениях с Россией и всесторонняя стратегия правительства позволяют ей отражать скоординированную пропаганду и дезинформацию", - пишет издание.

"Лучший способ отреагировать - в меньшей степени исправлять информацию и в большей степени иметь собственную положительную версию событий и твердо придерживаться ее", - считает директор Центра глобального взаимодействия имени Франклина Делано Рузвельта (Гарвард) Джед Уиллард. Уиллард, который в настоящее время проводит работы для шведского правительства, был нанят финскими чиновниками, чтобы помочь им разработать программу общественной дипломатии с целью понять и идентифицировать, почему ложная информация становится такой популярной и как бороться с пропагандой.

"Эта инициатива была подана сверху. В октябре 2015 года президент Финляндии Саули Нийнистё сделал первый шаг, когда признал, что информационная война в Финляндии - это реальность, и сказал, что обязанностью каждого гражданина является борьба с ней. В январе 2016 года администрация премьер-министра наняла 100 официальных лиц в рамках многоуровневой программы правительства Финляндии, основанной на советах Уилларда, по выявлению и пониманию принципов работы дезинформации", - говорится в статье.

"Рене Нюберг, бывший посол Финляндии в Москве, говорит, что у Финляндии есть несколько ключевых преимуществ, когда речь идет о противодействии российской дезинформации. У Хельсинки есть печальный опыт в отношениях с Россией, который ему пришлось приобрести во время войны и аннексии и в ходе многолетнего пристального наблюдения друг за другом во времена холодной войны", - пишет автор. Кроме того, Финляндия - не главная цель России, когда речь идет о подрыве европейского единства, утверждает он.

"Настоящий накал борьбы - в Германии... Меркель - это основное блюдо, - сказал Нюберг. - Мы просто гарнир".

"В странах Балтии, в которых проживают значительные русскоязычные меньшинства, попытки ограничить или запретить вещание российских медиагрупп, сайтов или журналистов часто обостряли отношения с местными русскими общинами и предоставляли новый материал для прокремлевской пропаганды и дезинформации", - рассуждает автор. Финляндия, которая, по данным Transparency International, считается третьей наименее коррумпированной страной в мире и имеет лишь незначительное русскоязычное население, имеет меньше очевидных мишеней, которыми можно бы было воспользоваться. "В марте 2016 года финноязычное бюро "Спутника", финансируемого государством российского СМИ, закрыли после того, как оно не смогло привлечь достаточное количество читателей", - отмечает журналист.

"Но в Финляндии есть кое-что, что доводит Кремль до умопомрачения, - 830-мильная граница с Россией. Опасения по поводу расширения НАТО на восток - включая, возможно, Финляндию - во многом стоят за агрессивной позицией России по отношению к Западу", - говорится в статье.

Это заставляет Россию поддерживать европейские силы, направленные против истеблишмента, считает автор. Стэндиш приводит случай с журналисткой финской вещательной компании Yle Kioski Джессикой Аро, опубликовавшей материал о петербургской "фабрике троллей", в результате чего против нее была направлена настоящая кампания "травли и запугивания" в соцсетях.

Одним из самых громогласных противников Аро стал Йохан Бакман. "Бакман является представителем Северной Европы в Российском институте стратегических исследований, финансируемой государством исследовательской организации, известной своими связями в Кремле во время холодной войны и в настоящее время возглавляемой экс-офицером советской разведки", - говорится в статье.