Финны мобилизуются перед лицом России

Финляндия собирается разместить значительно большее количество военных на финско-российской границе, которая составляет 1,3 тыс. км, пишет политический обозреватель немецкой газеты Frankfurter Rundschau Томас Борхерт.

Правительство страны уже анонсировало в так называемой "Белой книге" по вопросам обороны увеличение численности военнослужащих на случай войны с 230 до 280 тыс. "Крымский кризис и война на Украине показали, что Россия готова использовать военные средства для достижения своих целей", - заявил в эфире финского телевидения офицер Тимо Мэки-Раутила из бригады, дислоцированной в приграничной Соданкюле. Как добавила Шейла Пиханурми, военнослужащая, "Евросоюз уже не является таким стабилизирующим фактором, как прежде".

Финское правительство, продолжает Борхерт, может рассчитывать на широкую поддержку в вопросе повышения военных расходов. Как заявил министр обороны Финляндии Юсси Нийнисте, "сокращение финских вооруженных cил, насчитывавших 350 тыс. солдат, было ошибкой, но Финляндия, по крайней мере, не отменила воинскую обязанность, как это сделала Швеция". Партия Нийнисте "Истинные финны" собирается потратить больше бюджетных средств на закупку современных военных самолетов, кораблей и наращивание контингента военнослужащих. Вероятно, ради этого правительство сэкономит на окружающей среде и помощи развивающимся странам, говорится в статье. Также министр финансов Финляндии не исключил повышения налога на оборону.

В декабре этого года Финляндия будет праздновать 100-летие независимости - ранее она несколько веков была частью Российской империи. После двух войн со сталинским Советским Союзом в 1939 и 1944 годах Хельсинки придерживались в отношении Москвы тактичного и предусмотрительного курса. Но после событий на Украине и на фоне страхов прибалтийских соседей "настроения и тон финнов разительно поменялись", пишет автор.

Еще пару лет назад вряд ли можно было представить законопроект, который, по данным финской газеты Helsingin Sanomat, готовят чиновники: планируется запретить гражданам, имеющим одновременно российское и финское гражданство (а таких 25 тыс.), работать в военных учреждениях с доступом к информации в сфере безопасности, замечает автор.